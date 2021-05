Les nouvelles stars d’Amsterdam parlent de Polyamour Vs. Mariage ouvert et enracinement pour Reynolds dans la saison 3

C’est à Malvo et Reynolds de définir ce qu’est leur relation et ce que pourrait être leur relation, et Reynolds semble au moins avoir besoin de temps pour réfléchir à ce que signifierait un mariage ouvert s’il y avait la possibilité de poursuivre quelque chose avec Malvo. S’il le définit comme du polyamour alors qu’elle a une bague au doigt, il se peut qu’il ne soit pas à bord, en fonction de sa réaction initiale. S’il le définit comme autre chose, comme il pourrait bien … eh bien, sa vie amoureuse pourrait devenir encore plus compliquée qu’elle ne l’est déjà. Frances Turner a poursuivi: