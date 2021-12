Les nouvelles tendances du secteur de la fintech éducative à surveiller en 2022

En tant que méthode de financement émergente, les solutions fintech pour l’éducation tiennent compte non seulement de la capacité de remboursement de l’emprunteur, mais également du résultat de l’ensemble du projet. (Image représentative)

Par Victor Senapaty

L’apprentissage ne s’arrête jamais. C’est vrai, surtout sur le marché du travail d’aujourd’hui, où il faut régulièrement se perfectionner. L’éducation est devenue un processus continu. Cela ne s’arrête pas à la scolarité ou à l’obtention d’un diplôme. Avec les avancées technologiques dynamiques et les besoins en constante évolution pour presque toutes les professions, le secteur de l’éducation propose une tendance basée sur les compétences tous les deux à quatre ans. Cela devient progressivement la norme. De nos jours, la plupart des entreprises recherchent une main-d’œuvre compétente avec un ensemble de compétences actualisé.

L’évolution des tendances en matière d’éducation a augmenté les dépenses en frais de scolarité et a catalysé le besoin d’un meilleur financement. Cela a conduit à des innovations constantes dans le secteur de la fintech de l’éducation. En utilisant des ressources numériques et équipées de technologies, le segment s’efforce de combler le fossé entre l’éducation et le financement. Dans le sillage des progrès technologiques en cours, examinons certaines des tendances à venir dans le secteur des technologies financières de l’éducation au cours de l’année à venir.

Financement axé sur les résultats

Avec l’expansion des profils d’emploi dans différents secteurs, l’éducation devient progressivement plus axée sur les résultats. De plus en plus d’étudiants accordent de l’attention aux compétences qu’ils acquerront tout au long du cours et à la façon dont cela les aidera à gravir les échelons dans leur carrière. En conséquence, il y a une augmentation des accords de partage des revenus (ISA) par les instituts de financement. Un fournisseur ISA finance les études de l’étudiant et aligne le remboursement en plus petites portions du salaire. Cette forme de financement met davantage l’accent sur les résultats des compétences mises à niveau après un cours d’enseignement.

La fintech est une avenue, une avenue solide, qui relie les établissements d’enseignement et les étudiants aux institutions financières. Pour le financement de l’éducation, les institutions financières répondent au besoin de gestion de trésorerie et de fonds de roulement. La modification continue du système éducatif a donné lieu à un financement davantage axé sur les résultats qui permet aux étudiants de recevoir une éducation pour atteindre leurs objectifs de carrière farfelus.

Capacités de remboursement modifiées

Dans le monde de la numérisation, « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL) est devenu un phénomène courant. De même, dans le segment du financement de l’éducation, les options BNPL, à coût zéro et sans couture de paiement tardif gagnent la préférence parmi les étudiants et les parents. Contrairement aux options traditionnelles, il existe un nombre croissant de nouveaux plans de financement axés sur le client pour l’éducation.

Alors que de plus en plus d’industries s’orientent vers le modèle de paiement tardif, le secteur des technologies de l’éducation devrait évoluer vers les mêmes objectifs. Par exemple, selon un modèle de financement révisé, un étudiant peut payer la totalité des frais de scolarité en une seule fois et les rembourser plus tard en plusieurs versements. Avec la méthode du coût zéro, les étudiants et les parents peuvent payer l’éducation en petits versements sur la plate-forme fintech plutôt que de donner un montant forfaitaire en une seule fois.

Plans de financement personnalisés

Traditionnellement, le marché du financement ne fait intervenir que deux intervenants pour une opération de prêt. Cependant, le scénario change progressivement. La configuration de financement moderne prend en compte toutes les parties prenantes impliquées pour une meilleure compréhension des capacités de remboursement et de la personnalisation. Dans le cas d’un prêt d’études, la fintech implique l’étudiant (l’emprunteur), l’institution financière (le prêteur) et l’établissement d’enseignement (le prestataire de services). Le projet complet, c’est-à-dire le cours et ses résultats, est ici d’une importance capitale.

En tant que méthode de financement émergente, les solutions fintech pour l’éducation tiennent compte non seulement de la capacité de remboursement de l’emprunteur, mais également du résultat de l’ensemble du projet. Après une analyse approfondie, le prêt d’études est sanctionné en fonction des performances académiques de l’étudiant et des performances passées de l’établissement d’enseignement.

Le risque partagé entre le bailleur de fonds et l’établissement d’enseignement crée un scénario gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. D’une part, les étudiants peuvent bénéficier de plans de financement personnalisés et flexibles, et d’autre part, les instituts peuvent potentiellement augmenter leurs ventes haut de gamme.

Remarque finale

Le financement de l’éducation a approfondi ses racines au-delà du système éducatif traditionnel. L’écosystème de l’éducation a évolué avec les opportunités d’emploi naissantes dans différents segments comme la conception graphique, l’hôtellerie, la décoration d’intérieur, etc. Auparavant, l’éducation était limitée à l’école ou à l’université, mais maintenant elle a étendu ses racines aux cours basés sur les compétences. La demande croissante de formation professionnelle dans les domaines de l’aviation, des soins infirmiers, des compétences générales, de la formation professionnelle et des cours Edtech a créé une demande importante dans le secteur de la fintech de l’éducation.

(L’auteur est le co-fondateur de Propelld. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

