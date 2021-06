Les nouvelles Tesla Model S et X seront équipées de la technologie AMD pour exécuter des jeux

01/06/2021 à 13:46 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Les véhicules Tesla sont assez attrayants pour un certain nombre de raisons. En plus d’un design élégant, entièrement électrique et avec des performances étonnantes, ils ont également un système de divertissement unique à l’intérieur, où, grâce à un panneau, ils peuvent contrôler tous les aspects de la voiture et jouer à plusieurs des derniers titres. Désormais, les plus fidèles à l’entreprise sont très conscients de la nouveaux Tesla Model X et S, qui en plus d’être équipé de la dernière technologie automobile, intégrera également un système de divertissement unique à ce jour dans une voiture. Et c’est qu’AMD portera son Architecture graphique RDNA 2 existant dans ses dernières cartes aux véhicules Tesla susmentionnés.

Les informations ont été collectées lors de l’événement Computex 2021, où AMD a donné une conférence dans laquelle il a mentionné ses travaux sur les derniers véhicules Tesla. Là, il a révélé que sa technologie RDNA 2, que nous pouvons trouver dans les dernières cartes graphiques de la firme, sera également dans les nouveaux Tesla Model X et S. Cela signifierait que les deux modèles intégreraient un système de divertissement unique, qui peut-être aussi exécuter certains jeux de caractères AAA. Avec jusqu’à 10 TFLOPS de puissanceSi nous regardons cela d’un point de vue théorique, nous parlerions d’un système à peine inférieur à une PS5.

Cela nous permet de comprendre que Tesla pourrait être compté comme une plate-forme de plus lors du développement de jeux vidéo. Pour cela, il est possible que beaucoup soient encouragés à développer pour Linux, car cela sera nécessaire selon cette offre d’emploi publiée par Tesla lui-même.