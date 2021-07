Les nouvelles thérapies à l’insuline – un changeur de jeu pour les personnes atteintes de diabète

Grâce à la recherche et à l’innovation constantes, diverses nouvelles formes d’insuline ont été introduites et sont devenues le moyen le plus efficace de gérer le diabète.

Par Prof (Dr) L Sreenivasa Murthy

Selon la Fédération internationale du diabète (FID), il a été estimé qu’il y a maintenant environ 425 millions d’adultes (1 sur 11) vivant avec le diabète dans le monde, dont 90 % souffrent de diabète de type 2.

Le diabète est un problème de santé publique mondial et de nombreuses parties prenantes ont travaillé sans relâche pour trouver des innovations appropriées pour améliorer les résultats et la qualité de vie des personnes atteintes de diabète. L’insuline qui a été découverte il y a 100 ans a joué un rôle essentiel dans les soins du diabète.

Grâce à la recherche et à l’innovation constantes, diverses nouvelles formes d’insuline ont été introduites et sont devenues le moyen le plus efficace de gérer le diabète.

Les types d’insuline dépendent de facteurs tels que la durée de l’effet, la rapidité avec laquelle ils agissent, la manière dont ils sont pris et leur efficacité pour réduire le taux de sucre dans le sang.

Au cours des 100 dernières années, l’insuline a subi une série de changements innovants qui ont aidé les personnes atteintes de diabète à se rapprocher de l’objectif d’un contrôle glycémique optimal tout en diminuant les complications liées au diabète. Chaque génération d’insuline a introduit de nouvelles flexibilités et a augmenté l’adhérence conduisant à une meilleure qualité de vie.

Avantages de l’insuline moderne / Insulines de nouvelle génération

Selon les essais phares sur le diabète, chaque réduction de 1 % de l’HbA1c entraîne une réduction significative des complications microvasculaires qui affectent les reins, les yeux et les nerfs, ainsi que des complications macrovasculaires telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies vasculaires périphériques, ainsi que la mort. L’insuline moderne/insulines de nouvelle génération (MI/NGI) résout la plupart des complications du diabète. L’insuline est le médicament qui a l’efficacité glycémique maximale parmi tous les médicaments antidiabétiques. Si elle est utilisée de manière appropriée, l’insuline aide à maintenir la glycémie dans une fourchette saine et aide les personnes atteintes de diabète à atteindre leurs objectifs de glycémie.

MI/NGI peut aider à mieux gérer le diabète car il offre un contrôle glycémique efficace, réduit le risque d’hypoglycémie, plus de flexibilité dans les horaires de dose et donc de commodité et améliore la qualité de vie. MI/NGI présente également des avantages supplémentaires tels qu’un nombre réduit d’injections, avec un meilleur profil de sécurité.

Les insulines modernes ont un profil d’action prévisible avec plus de flexibilité lors de la planification des doses d’insuline. De plus, elles offrent l’avantage d’une prise de poids moindre par rapport aux insulines humaines conventionnelles. Les insulines de nouvelle génération dans le cas des insulines basales à action ultra-longue ont la capacité de réduire le risque d’hypoglycémie car elles libèrent le médicament très lentement et ne nécessitent que moins d’injections.

L’insuline moderne et l’insuline de nouvelle génération doivent être administrées en fonction des besoins du patient. Si la glycémie à jeun est plus élevée, l’insuline basale doit être choisie. La fréquence d’administration de l’insuline dépend de la durée d’action de l’insuline, généralement une à deux fois par jour. Si la glycémie postprandiale est plus élevée, alors une insuline à action rapide peut être administrée, la fréquence dépend du nombre de repas à couvrir. Si la glycémie à jeun et postprandiale est élevée, la personne peut avoir besoin d’une insuline prémélangée ou d’un bolus basal d’insuline.

L’avenir avec l’adoption précoce de l’insulinothérapie

Nous avons la chance aujourd’hui de vivre avec de meilleurs médicaments et un meilleur système de santé que jamais. Cependant, l’incidence du diabète continue de croître à un rythme alarmant.

Des décennies de recherche et d’innovation ont contribué à améliorer les résultats des diabétiques sous insuline. Par conséquent, il est important que les personnes atteintes de diabète commencent à adopter l’insuline à un stade précoce. L’insulinothérapie est le moyen le plus efficace d’abaisser le taux de sucre dans le sang et de gérer plus efficacement le diabète.

Le plus grand défi auquel sont confrontés les médecins traitants (malgré la disponibilité d’insulines modernes) est l’inertie manifestée par les médecins traitants pour initier les insulines au bon moment aux patients dans le besoin et surmonter la résistance des patients à l’initiation à l’insuline avec des conseils appropriés.

(L’auteur est médecin consultant principal et diabétologue, Life Care Hospital and Research Centre, Bangalore. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas le position ou politique officielle de Financial Express Online.)

