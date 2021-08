Les nouvelles vidéos de Starfield donnent un aperçu de trois endroits du jeu

Bethesda a révélé trois des villes qui figureront dans Starfield dans un trio de brèves nouvelles vidéos.

Partagées à l’origine avec les fans qui se sont inscrits aux mises à jour du programme Constellation de Starfield, les vidéos ont ensuite été publiées par le compte Twitter officiel de Starfield et vous pouvez maintenant les regarder ci-dessous.

Les vidéos ne montrent pas à quoi ressemblent les lieux dans le jeu, mais nous donnent plutôt un aperçu de l’art conceptuel pour chaque lieu (aperçu pour la première fois dans “Into the Starfield”) avec une narration du directeur du design Emil Pagliarulo offrant un meilleur aperçu de leurs histoires . Bien que chaque vidéo ne dure que 50 secondes environ, vous avez toujours une assez bonne idée de l’ambiance prévue pour les lieux.

La première des trois villes est New Atlantis, capitale des colonies unies, la faction politique et militaire la plus puissante du jeu. La Nouvelle Atlantide est décrite par Pagliarulo comme « un véritable creuset et ses habitants viennent de toutes les races, croyances et ethnies. À bien des égards, New Atlantis est un véritable reflet de l’avenir de notre monde.“

La deuxième ville, Akila, est un peu moins bâtie que New Atlantis. C’est la capitale du Freestar Collective, une confédération lâche de trois systèmes d’étoiles. Bien que les gens qui y vivent soient tous différents, ils partagent une croyance en « le caractère sacré de la liberté personnelle et de l’individualité ». La ville est murée et hors des murs, dit Pagliarulo, de dangereux extraterrestres qui sont « un croisement entre un loup et un vélociraptor » errent. Nous ne voyons aucun art conceptuel de ce à quoi ressembleront ces extraterrestres, mais c’est une description qui stimule l’imagination.

Enfin, il y a Neon, une ville de plaisir construite par une entreprise sur un monde aquatique. Initialement destiné à être une plate-forme de pêche, la société a rapidement découvert que certains poissons avaient des propriétés psychotropes et s’est rendu compte qu’« ils pouvaient gagner beaucoup plus d’argent en vendant un médicament qu’ils ne pouvaient pêcher ». Cette drogue est Aurora, légale uniquement sur Neon, et c’est un très gros tirage pour les personnes qui visitent la ville.

Analyse : carburant de l’imagination

Les trois villes montrées par Bethesda dans ces vidéos sont très différentes les unes des autres, mais elles vous semblent exactement le genre d’endroits que vous vous attendez (et voulez) rencontrer dans un RPG spatial en monde ouvert.

Ces vidéos ne montrent cependant pas de séquences ou d’images de Starfield lui-même, et l’art conceptuel, aussi magnifique soit-il, ne garantit pas ce que nous allons éventuellement explorer dans le jeu. En tant que tel, il est difficile de dire quoi que ce soit de solide sur ce que Starfield va être basé sur eux. Nous n’avons pas encore vu grand-chose du jeu, après tout.

Cependant, ces vidéos servent à donner un aperçu des ambitions de Bethesda pour le monde de Starfield et elles contribuent dans une certaine mesure à stimuler notre imagination en ce qui concerne ce que pourrait être Starfield. Espérons que c’est un monde avec des endroits distincts et magnifiques qui sont passionnants à explorer. Si Neon est à moitié aussi joli que dans son art, nous aimerions visiter.

Ainsi, bien que ces courts clips ne révèlent pas grand-chose sur Starfield dans l’ensemble, ils nous donnent hâte d’en savoir plus et de voir des images du jeu lui-même lorsqu’il sera prêt à être diffusé.

Il reste encore beaucoup de temps pour tout cela, la date de sortie de Starfield est prévue pour le 11 novembre 2022, dans plus d’un an. Lorsqu’il sera lancé, vous pourrez y jouer sur PC et Xbox Series X, avec une sortie Xbox Game Pass le premier jour.