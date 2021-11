Les nouvelles voitures de F1 2022 ne ralentissent que de 0,5 à 2 secondes malgré une augmentation de poids de 40 kg · .

Les voitures construites selon les nouvelles réglementations techniques pour la saison 2022 de Formule 1 pourraient être aussi peu qu’une demi-seconde plus lentes que leurs prédécesseurs, bien qu’elles soient beaucoup plus lourdes.

En plus d’une augmentation de 40 kg de la limite de poids minimum, à 792 kg, les règles de l’année prochaine simplifieront également la suspension des voitures et modifieront radicalement leur aérodynamisme. Les surfaces aérodynamiques supérieures seront simplifiées, tandis que les équipes auront une plus grande liberté pour générer de l’appui en utilisant les planchers de leurs voitures.

Malgré ces changements, le directeur technique de la F1, Pat Symonds, a récemment suggéré que les nouvelles voitures pourraient tourner une demi-seconde de moins que les machines de cette année.

Lorsque la nouvelle réglementation a été confirmée pour la première fois en 2019, le PDG d’Aston Martin (anciennement Racing Point), Otmar Szafnauer, a prédit que cela ralentirait les voitures d’environ cinq à sept secondes. Il partage maintenant le point de vue de Symonds sur les performances des machines de l’année prochaine.

«Ça va dépendre de la piste. Je pense que sur certaines pistes, nous serons à égalité avec cette année et sur d’autres pistes, nous serons plus lents », a déclaré Szafnauer à .. « Mais mon estimation de cinq à sept secondes à l’époque était avant que nous n’approfondissions notre programme de développement.

« Je pense que nous allons être beaucoup plus proches – même sur les pistes où ça va être plus lent – ​​de cette année, que cinq à sept secondes. Il peut y avoir une différence d’une demi-seconde à certains endroits et d’une à deux secondes à d’autres.

Le nouveau règlement technique devait initialement être introduit cette année, puis retardé d’une saison en raison de la pandémie. Les équipes ont été autorisées à reporter leurs voitures 2020 avec quelques modifications pour limiter les gains de performances cette saison. En conséquence, les temps au tour ont augmenté d’environ une à deux secondes d’une année sur l’autre.

Temps au tour sur trois pistes depuis la fin de l’ère V8

Le graphique ci-dessus montre le meilleur temps au tour réalisé sur trois week-ends de course (toutes les sessions) depuis la dernière année de réglementation des moteurs V8.

