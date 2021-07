Les nouvelles voitures de F1 pour 2022 s’avéreront-elles un changement pour le mieux ? · Fans de course

in

Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de la semaine dernière, la Formule 1 a présenté un modèle grandeur nature montrant à quoi ressembleront les voitures construites conformément aux réglementations radicalement révisées de l’année prochaine.

La refonte de la réglementation 2022 – retardée d’un an en raison de la pandémie – est la dernière tentative du sport pour résoudre le problème de longue date rencontré par les conducteurs lorsqu’ils tentent de dépasser leurs rivaux. Les turbulences créées par une voiture de tête font qu’il est difficile pour les autres de suivre de près.

Les règles sont censées être plus qu’une simple « solution de dépassement ». La Formule 1 vise également à réduire l’écart de performance entre les équipes, ce qui rend plus difficile la domination.

Cependant, certains concepteurs de F1 ont exprimé leurs inquiétudes quant à la complexité et au caractère restrictif de la nouvelle réglementation. Les voitures de l’année prochaine devraient se ressembler davantage et devraient également être plus lentes de plusieurs secondes par tour.

La perte de performance et la réduction de la liberté attendues justifieront-elles les améliorations promises en course ? Partagez-vous la vision de l’avenir de la Formule 1 que représentent ses règles 2022 ? Votez et participez au débat ci-dessous.

Pour

La voie empruntée par la Formule 1 pour 2022 n’est pas si radicale, c’est une autre série suivie, avec succès. La réduction de l’aérodynamisme de la surface supérieure au profit de « tunnels » au sol plus grands semble être le meilleur moyen d’aider les monoplaces à s’affronter étroitement.

IndyCar l’a démontré lorsqu’il a retravaillé l’aérodynamisme de ses voitures en 2018 et que la dernière génération de châssis Dallara de Formule Renault 3.5 a produit de merveilleuses courses sur circuit, comme en témoigneront Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo et d’autres diplômés de la série.

Les équipes ont peut-être moins de latitude pour développer leur aérodynamisme, mais ce n’est pas une mauvaise chose. Le fait d’ajouter plus d’appui sur les voitures n’a pas beaucoup aidé la course en 2017, et c’est un domaine de développement avec peu de pertinence sur la route dans le monde réel.

Contre

Le statut de la Formule 1 en tant que summum technologique du sport automobile sera compromis par ce changement, qui lie les concepteurs à des paramètres de conception de voitures rigides. Les performances spectaculaires des voitures actuelles seront également réduites, au point qu’il faudra peut-être encore longtemps avant que les records de piste ne soient à nouveau battus.

Les règles ne parviennent pas non plus à inverser une tendance de la réglementation qui a beaucoup altéré la qualité de la course : le poids des voitures. Les règles 2022 produiront des machines encore plus lourdes à un moment où de nombreux pilotes exhortent la F1 à réduire leur poids.

Il est douteux de la confiance que la F1 a dans la capacité des nouvelles règles à promouvoir des courses plus serrées. Le système de réduction de traînée – l’aide au dépassement à bouton-poussoir « du plâtre collant » de la F1 – reste dans les règles pour l’année prochaine.

je dis

Vous dites

Je n’avais pas réalisé à quel point j’attendais avec impatience les changements à venir des règles de la Formule 1 jusqu’à ce qu’ils soient reportés d’une saison au début de l’année dernière. Qu’elles fonctionnent ou non, elles semblent être le produit d’un raisonnement et d’une recherche solides, et après avoir vu à quel point d’autres voitures similaires ont couru ailleurs, je suis quelque peu optimiste.

Il est inquiétant que nous puissions avoir un peloton de voitures largement identiques à partir de l’année prochaine. Cependant, la F1 a déclaré qu’elle pensait que la règle permettait aux équipes de développer des voitures d’apparence sensiblement différente. Nous le saurons lorsque les couvertures seront retirées des vraies machines l’année prochaine.

Le nouveau règlement technique de la Formule 1 pour 2022 s’avérera-t-il un changement pour le mieux ?

Tout à fait d’accord (30 %) Plutôt d’accord (45 %) Ni d’accord ni en désaccord (11 %) Légèrement en désaccord (8 %) Fortement en désaccord (4 %) Sans opinion (3 %)

Nombre total d’électeurs : 74

