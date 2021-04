Les nouvelles voitures reviendront aux niveaux d’adhérence de 2014 ou 2015

Max Verstappen pense que la nouvelle réglementation sportive qui doit être introduite la saison prochaine laissera les voitures avec des niveaux d’adhérence similaires à ceux de 2014 ou 2015.

Le Néerlandais a fait ses débuts en Formule 1 en 2015 avec Toro Rosso, avant d’être promu Red Bull à mi-chemin de la saison suivante.

Verstappen semble enfin avoir une voiture capable de concourir pour un championnat cette saison, la dernière année de la série actuelle de règlements, mais Red Bull se concentrera également sur leur conception pour 2022.

Les règlements ont été conçus dans le but d’améliorer la course à l’esprit et sur la base de ce qui a été publié jusqu’à présent, Verstappen ne pense pas que la prochaine génération de voitures de F1 sera facile à conduire.

«Bien sûr, je n’ai pas encore conduit la nouvelle voiture, donc je ne peux pas encore répondre à cette question», a-t-il déclaré. «Mais nous savons que les voitures seront beaucoup plus lentes.

«Je comprends qu’il aura également des caractéristiques de conduite très différentes. Les moteurs seront les mêmes, donc avec la même puissance ou plus et moins d’adhérence, ce ne sera pas facile.

“Nous verrons. Je pense qu’il reviendra aux niveaux d’adhérence de 2014 ou 2015, c’est donc un grand changement.

«Ils auront l’air très différents. Mais le plus important, et nous l’espérons tous, c’est que la course s’améliorera. C’est ce que les fans aimeront. »