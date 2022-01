Le pilote Ferrari Charles Leclerc se prépare à ce que les voitures 2022 soient « grandement différentes » à conduire cette saison.

Avec la saison 2021 officiellement dans les livres et la nouvelle année accueillie, toutes les attentions sont désormais portées sur la campagne 2022 qui s’accompagne de changements de réglementation généralisés qui, avec le temps, rapprocheront encore plus le domaine de la Formule 1 et favoriseront plus de naturel et de fréquence. course de roue à roue.

Les composés de 18 pouces de Pirelli, qui remplacent la variété de 13 pouces, sont également nouveaux à l’horizon et coïncident avec les changements de réglementation.

Après la finale de la saison 2021 à Abu Dhabi, Leclerc est resté dans les parages pour accumuler des tours plus précieux lors des tests d’après-saison pour découvrir les nouveaux composés Pirelli.

« C’est assez différent. Celui-ci est essentiellement adapté pour s’adapter à ces pneus plus gros, mais à part ça, c’est la voiture 2019 », a déclaré Leclerc après avoir effectué 87 tours dans une voiture mule Ferrari lors des essais d’après-saison à Abu Dhabi.

« Donc, ça va être très différent, mais je pense que nous ne le saurons qu’une fois que nous aurons mis la vraie voiture 2022 sur la bonne voie et que nous aurons fait la corrélation du simulateur à la réalité.

Les nouveaux pneus Pirelli présentent également des flancs plus petits par rapport à son prédécesseur et Leclerc pense également que cela offrira encore plus de défis aux pilotes au cours de la nouvelle saison à venir.

Il a ajouté: «Cela rend les choses assez délicates. C’est un défi pour nous les pilotes, et je pense que ce sera plus difficile l’année prochaine de piloter ces voitures.

« Dans l’ensemble, il a probablement une fenêtre de travail un peu plus grande ; surtout par temps froid, ça fait du bien.

« Mais c’est aussi assez délicat lorsque vous perdez la voiture à grande vitesse. [corners] surtout. »

Les commentaires de Leclerc sont conformes aux réflexions du pilote McLaren Lando Norris, qui pense également que les pilotes devront adapter leurs styles de conduite pour obtenir les meilleures performances de leurs challengers 2022.

Cependant, tout le monde n’est pas du même avis, le nouveau pilote Alfa Romeo Valtteri Bottas ne connaissant pas trop de différence entre les voitures 2021 et 2022 lors des tests dans les simulateurs Mercedes et Alfa Romeo.