Les nouvelles voix de l’iPhone de Siri sonnent tellement mieux – voici comment les activer – .

in

Avec toutes les nouvelles fonctionnalités à venir avec iOS 15, il est facile d’oublier qu’Apple a intégré de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans sa mise à jour iOS 14.5 en avril dernier. Alors qu’Apple, historiquement parlant, a généralement évité d’introduire de nouvelles fonctionnalités importantes à la fin de l’année, la société a modifié ces dernières années sa stratégie de publication au milieu d’une vague de critiques concernant les versions iOS incroyablement buggées.

Ainsi, alors qu’Apple a traditionnellement intégré autant de nouvelles fonctionnalités que possible dans une toute nouvelle version d’iOS, la société adopte désormais une approche plus mesurée. L’objectif primordial à cet égard est de s’assurer que les nouvelles fonctionnalités sont complètement peaufinées et prêtes à être utilisées dès leur arrivée. Et parfois, cela signifie que certaines fonctionnalités ne feront leurs débuts que quelques mois après une version majeure d’iOS.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont épuisés le Prime Day – ils sont maintenant de retour avec une énorme remise ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La sortie d’avril d’iOS 14.5 est une parfaite illustration de cette stratégie en action. Outre quelques mises à jour de l’application Maps de l’entreprise et une tonne de nouveaux emojis, iOS 14.5 a également introduit de nouvelles options vocales pour Siri. De plus, la voix par défaut de Siri n’est plus une femme lors de la première configuration de votre iPhone.

Vous pouvez écouter le son de certaines des nouvelles voix ici.

Si vous souhaitez activer ou jouer avec les nouvelles voix de Siri, le processus est assez simple. Pour commencer, ouvrez l’application Paramètres et faites défiler jusqu’à la section Siri et recherche. Après avoir sélectionné cela, appuyez sur Siri Voice, ce qui vous permettra de choisir entre quatre voix distinctes. Comme on pouvait s’y attendre, appuyer sur chaque voix jouera un aperçu de ce à quoi ressemble cette voix.

Rappelez-vous que dans iOS 13, les deux seules options Siri Voice étaient entre Homme et Femme. Avec quatre options au choix, les utilisateurs devraient avoir plus de facilité à trouver une voix qui leur convient.

Pour l’avenir, une mise à jour iOS 14.7 est probablement à venir, mais il est indéniable que la mise à jour la plus excitante devrait avoir lieu en septembre une fois qu’Apple déploiera iOS 15. Bien qu’iOS 15 puisse manquer d’une “fonctionnalité exceptionnelle”, la mise à jour est néanmoins empilé avec plusieurs fonctionnalités nouvelles et passionnantes qui devraient considérablement améliorer l’expérience utilisateur globale.

Une sélection rapide de trois fonctionnalités d’iOS 15 qui nous passionnent particulièrement – que vous pouvez lire en détail ici – comprennent les suivantes :

Meilleure sélection de texte – La loupe grossissante pour la sélection de texte sur iOS est enfin de retour.

Trouver des appareils perdus même lorsqu’ils sont éteints – Grâce au ‘Find My network’, il sera bientôt possible de suivre et de localiser un appareil iOS manquant même s’il est éteint.

Mode portrait pour les appels FaceTime – Celui-ci est plutôt cool, et j’espère que la sortie imminente de l’iPhone 13 inclura la prise en charge du mode Portrait pour la vidéo à tous les niveaux.

Meilleure offre du jour Comment cette barre de son la plus vendue est-elle à seulement 39 $ sur Amazon ?! Prix ​​catalogue : 59,99 $ Prix : 39,00 $ Vous économisez : 20,99 $ (35%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission