Les NPA de Mudra augmentent alors que Covid frappe les MPME

Le ratio des actifs non productifs bruts (NPA), ou créances douteuses, dans l’encours des prêts au titre du Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) s’élevait à 11,98 % au 31 mars 2021, selon la Micro Units Development & Refinance Agency (Mudra) a dit en réponse à une requête sur le droit à l’information (RTI).

En termes absolus, la valeur des NPA bruts dans les prêts Mudra au 31 mars 2021 était de 34 090,34 crores de Rs, tandis que la valeur des prêts en cours dans le cadre du programme s’élevait à 2,84 crores de lakh Rs à la même date. Bien que des données comparables sur les NPA des prêts de Mudra pour les deux dernières années ne soient pas accessibles au public, à la fin de l’exercice 18, le ratio de créances douteuses dans le cadre du programme était bien inférieur à 5,38 %, selon le rapport annuel de Mudra pour cette année-là.

La pandémie a frappé plus durement les petites entreprises que leurs homologues plus grandes et cela peut exercer une pression sur les prêts qu’elles contractent, y compris les prêts Mudra. Mardi, les analystes de Crisil Ratings ont déclaré que le segment des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), bien qu’il bénéficie du programme de garantie des lignes de crédit d’urgence, devrait voir la qualité de ses actifs se détériorer et nécessiter une restructuration pour gérer les problèmes de trésorerie. « En fait, la restructuration devrait être la plus élevée pour ce segment, à 4-5% du portefeuille de prêts, conduisant à un bond des actifs stressés à 17-18% d’ici la fin de l’exercice contre ~14% l’exercice précédent », a déclaré le communiqué. l’agence a déclaré dans un rapport.

De même, les banquiers ont exprimé leur inquiétude quant à la qualité des actifs dans le segment des MPME. Dans une interview avec FE en août, le directeur général et PDG de Bank of Baroda, Sanjiv Chadha, avait déclaré que le segment des MPME était plus difficile que d’autres car, au cours de la dernière année, ils ont été touchés par des blocages et des perturbations de la demande. Cependant, il espérait un retrait. « Mon propre sentiment est que tant pour les MPME que pour le commerce de détail, le type de dérapage que nous avons constaté au cours du dernier trimestre (T1FY22) était un pic de détresse, et cela devrait commencer à diminuer au cours des prochains trimestres », a-t-il ajouté.

Dans le passé également, les responsables de la Reserve Bank of India (RBI) ont souligné les niveaux croissants de stress dans les prêts Mudra. En novembre 2019, le vice-gouverneur de la RBI, MK Jain, avait déclaré que même si une poussée aussi massive que le programme Mudra aurait permis de sortir de nombreux bénéficiaires de la pauvreté, le niveau croissant des NPA parmi ces emprunteurs suscitait une certaine inquiétude. « Les banques doivent se concentrer sur la capacité de remboursement au stade de l’évaluation et surveiller de plus près les prêts tout au long de leur cycle de vie », avait-il déclaré.

PMMY a été lancé le 8 avril 2015 dans le but d’aider les micro-entrepreneurs à accéder au crédit du système financier formel. Les trois catégories de prêts dans le cadre du programme sont Shishu (moins de Rs 50 000), Kishore (entre Rs 50 000 et Rs 5 lakh) et Tarun (plus de Rs 5 lakh et jusqu’à Rs 10 lakh). L’agence Mudra propose des refinancements aux banques commerciales, aux sociétés financières non bancaires et aux institutions de microfinance contre des prêts aux micro-entreprises.

