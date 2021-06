Le stress sur le segment des entreprises est bien contenu, mais les marges vont être sous pression.

Par Ankur Mishra

Une croissance du crédit à deux chiffres peut être difficile pour Bank of Baroda, selon Sanjiv Chadha, directeur général et PDG du prêteur. S’adressant à Ankur Mishra, Chadha a déclaré que la croissance serait probablement affectée par la deuxième vague de Covid-19. Cependant, le prêteur table sur une croissance positive du crédit dans le segment des entreprises au cours de l’EX22, malgré une performance modérée au cours du trimestre de mars. Extraits édités :

Quelle sera votre stratégie pour FY22 ? Serez-vous prudent en prêtant dans le scénario actuel ?

Malheureusement, nous sommes dans une situation similaire [to] le début du dernier exercice… La croissance risque d’être impactée et elle pourrait ne pas être très élevée. Par conséquent, pour nous en termes de stratégie, du côté du passif, nous voudrions faire la même chose. L’an dernier, nous étions conscients que la croissance du crédit ne serait pas très élevée. Il est logique de s’assurer que la croissance de vos dépôts est alignée sur la croissance du crédit… Et également de s’assurer que la croissance des dépôts est de bonne qualité. Nous pensons que cette année également, la croissance du crédit ne sera pas extraordinaire. Une croissance du crédit à deux chiffres pourrait être difficile cette année. L’accent restera à nouveau davantage sur le segment du commerce de détail. Mais si nous cherchons en termes d’équilibre, j’ai l’impression que le commerce de détail continuera de croître plus rapidement que les entreprises. Le stress sur le segment des entreprises est bien contenu, mais les marges vont être sous pression.

Bien que le portefeuille de sociétés soit resté stable au cours du trimestre de mars, vous vous attendez à ce qu’il fasse mieux au cours de l’EX22. Qu’est-ce qui vous donne confiance pour cela?

Il y a deux raisons à la croissance des entreprises. L’une est la façon dont le cycle du fonds de roulement a changé. L’an dernier, en raison de niveaux d’activité réduits, l’utilisation du fonds de roulement a diminué de manière très significative. Cette fois, bien que la deuxième vague ait pu impacter dans une certaine mesure les entreprises, nous recherchons un taux de croissance de 10 % pour l’économie. Cela devrait se refléter dans un certain temps [in] croissance des stocks des entreprises et meilleure utilisation du fonds de roulement. Vous voyez des investissements en capital se poursuivre, qui sont dictés par le programme gouvernemental. Le gouvernement a été très agressif dans la promotion du secteur routier. Nous assistons donc à une croissance raisonnable. De plus, nous avons un très bon livre d’entreprise. Il y a une tendance des entreprises à se consolider au niveau des relations bancaires, donc nous en profitons.

Contrairement à d’autres prêteurs, la croissance de vos dépôts a été modérée, principalement en raison de la décroissance des dépôts en vrac. Quelle sera la stratégie là-bas? Croyez-vous que les taux sont au plus bas?

Nous avons fortement poussé la croissance des comptes d’épargne en compte courant (CASA). Nos dépôts à terme de détail ont augmenté d’environ 3 %, mais notre CASA a augmenté de 16 %, ce qui a vraiment aidé notre ratio CASA à passer à 43 %. Il n’y a pas beaucoup de place pour une réduction de taux agressive. Mais je vois qu’il y a une marge importante pour tirer parti de notre franchise et de l’amélioration de la technologie. Cela peut encore avoir une amélioration supplémentaire du ratio CASA.

Vos amortissements ont doublé par rapport à l’année dernière. Quelle a été la raison ? Et la banque continuera-t-elle à être agressive sur ce front ?

Les amortissements dépendent en grande partie de l’endroit où se situe votre provisionnement, de sorte que toutes les banques ont vu les ratios de provisionnement augmenter de manière très significative. Les comptes où vous êtes provisionnés à 100 % et où les perspectives de redressement peuvent ne pas être très brillantes, il est logique d’assainir votre bilan. Par conséquent, tant du fait de l’amélioration du cycle de crédit que de la possibilité d’assainir le bilan, nous devrions voir les NPA bruts et les NPA nets évoluer à la baisse.

Quel regard portez-vous sur la qualité des actifs de la banque ?

Il ne fait aucun doute que les défis sont là. La nature du défi différerait d’une banque à l’autre sur les livres que vous avez. Donc, si nous sommes assis sur un très gros portefeuille de prêts non garantis, je suis sûr que la nature des défis serait d’une seule sorte. En revanche, si vous regardez le livre composé d’entreprises de bonne qualité, et compte tenu du fait que l’impact de la deuxième vague sur les entreprises a été limité et que nous sommes en plein cycle de crédit en ce qui concerne les entreprises lorsque vous voyez réellement une amélioration à venir, la nature du défi est différente. Nous pensons que malgré la deuxième vague et en particulier parce que les numéros du livre international que nous avons eu l’année dernière étaient ponctuels, notre coût du crédit devrait continuer à suivre une tendance à la baisse, malgré les défis que nous avons.

