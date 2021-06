Les NPA peuvent rester dans les prévisions : le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das

Le précédent FSR publié en janvier 2021 avait prévu que les actifs non productifs bruts (GNPA) des banques pourraient atteindre 13,5 % d’ici septembre 2021 dans le scénario de référence.

Par Ankur Mishra

Le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a déclaré vendredi que les actifs non productifs (NPA) dans le secteur bancaire pourraient rester dans la fourchette des projections faites dans le dernier rapport sur la stabilité financière (FSR).

Cependant, Das a précisé que les derniers détails seraient publiés dans le prochain FSR, qui sera publié plus tard ce mois-ci.

Le précédent FSR publié en janvier 2021 avait prévu que les actifs non productifs bruts (GNPA) des banques pourraient atteindre 13,5 % d’ici septembre 2021 dans le scénario de référence.

« Sur la situation du NPA, quelle que soit la projection que nous avions donnée plus tôt dans le dernier FSR. Je pense que ce sera dans cette (plage) », a déclaré le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das lors d’une conférence de presse vendredi après avoir publié la politique.

“Je pense que les chiffres (NPA) sont tout à fait gérables, mais je ne dirais rien au-delà parce que nos équipes évaluent les chiffres et nous détaillerons les détails dans le prochain rapport sur la stabilité financière (FSR) plus tard ce mois-ci”, a déclaré Das. .

Dans la déclaration de politique générale, le gouverneur de la RBI a également mis l’accent sur la constitution de volants de fonds propres et le provisionnement adéquat des banques et des NBFC afin d’atténuer l’impact de Covid-19. La semaine dernière, RBI dans son rapport annuel, a déclaré que le ratio NPA brut des banques a diminué à 6,8% en décembre 2020 contre 8,2% en mars 2020.

Le provisionnement prudent des banques, même au-delà des prescriptions réglementaires pour les comptes moratoires et en cours de restructuration, a entraîné une amélioration du ratio de couverture des provisions (PCR) des banques, avait déclaré RBI.

Le PCR s’est amélioré à 75,5 % à fin décembre 2020 contre 66,6 % en mars 2020. De même, le ratio fonds propres/actifs pondérés en fonction des risques (CRAR) des banques est passé à 15,9 % en décembre 2020, contre 14,8 % en mars 2020.

Le ratio d’adéquation des fonds propres des banques a été favorisé par la levée de capitaux sur le marché par les banques des secteurs public et privé et la rétention des bénéfices.

La banque centrale, dans son rapport annuel, avait toutefois averti que la qualité des actifs des banques devait être étroitement surveillée au cours des prochains trimestres.

Le régulateur avait donné l’avertissement car les prêteurs devront montrer une image fidèle des créances douteuses après que la Cour suprême (SC) a levé la suspension provisoire de la classification des APM en mars 2021.

En août 2020, RBI avait annoncé un moratoire de six mois pour tous les emprunteurs de prêts à terme à la suite de l’impact de Covid-19 sur les emprunteurs. La Cour suprême avait ordonné aux prêteurs de renoncer aux intérêts composés des emprunteurs pendant la période de moratoire.

