Les nuages ​​de Vénus seraient infestés de microorganismes

18/05/2021 à 8h00 CEST

Une nouvelle recherche, dirigée par Rakesh Mogul, de l’Université polytechnique de l’État de Californie (Pomona), confirme que les micro-organismes peuvent habiter les nuages ​​de Vénus, ce qui semble être une indication indirecte claire que la vie n’a pas été un phénomène exclusif à la Terre.

Vénus est la deuxième planète du système solaire par ordre de distance du Soleil et possède l’atmosphère la plus chaude du système solaire.

Il manque d’eau liquide et on pense qu’il est impropre à la vie à sa surface, bien que des recherches à la fin de l’année dernière aient découvert de la phosphine dans la couche intermédiaire de son atmosphère.

La phosphine est un produit chimique qui, sur Terre, est principalement produit par des organismes vivants, ce qui a suscité des spéculations sur la présence possible de la vie à seulement 40 millions de kilomètres de notre planète.

La découverte de la phosphine a renforcé la théorie selon laquelle, dans le passé, Vénus pouvait avoir des océans avec autant d’eau que les mers de la Terre, et même répondre à des conditions d’habitabilité.

La nouvelle recherche, publiée dans la revue Geophysical Research Letters, approfondit les résultats de la précédente et confirme non seulement la présence de phosphine dans l’atmosphère de Vénus, mais aussi d’autres «produits chimiques biologiquement pertinents» qui semblent être dans un état de déséquilibre., une autre caractéristique de la vie.

Examiner les donnéesLes données ont été obtenues en examinant les données archivées de Pioneer Venus Multiprobe de la NASA, qui sont arrivées sur Vénus et ont collecté des données il y a près de 43 ans.

En réexaminant les résultats du spectromètre qui mesurait la composition atmosphérique de Vénus lors de sa descente à la surface en 1978, l’équipe a découvert des signatures chimiques dans les nuages ​​intermédiaires qui soutiennent la présence de phosphine, de sulfure d’hydrogène et d’acide nitreux, d’acide nitrique, de cyanure. l’hydrogène, le monoxyde de carbone, l’éthane et éventuellement l’ammoniac et l’acide chloreux, comme expliqué dans un communiqué.

Les chercheurs soulignent à cet égard que ces traces chimiques servent de signes de déséquilibres dans la réaction d’oxydoréduction (redox): cela signifie, d’une part, qu’il existe encore des produits chimiques non découverts dans l’atmosphère de Vénus et, d’autre part , que les nuages ​​de la planète la plus proche de la Terre sont une zone habitable pour les micro-organismes.

Sur Terre, les microbes profitent du déséquilibre redox trouvé dans les environnements naturels tels que l’eau pour l’énergie. Les déséquilibres redox observés à l’extérieur de notre planète suggèrent que quelque chose de similaire pourrait se produire dans une zone de l’atmosphère de Vénus.

Les scientifiques ajoutent que le réexamen des données révèle également des produits chimiques biologiquement pertinents comme un élément clé de la photosynthèse anoxygénique, à travers laquelle les organismes photoautotrophes anoxygéniques convertissent l’énergie lumineuse en énergie chimique nécessaire à leur croissance.

Ils ont également observé dans l’atmosphère de Vénus tous les principaux composants du cycle de l’azote qui sur Terre se transforme en de multiples formes chimiques, car il circule entre l’atmosphère, les écosystèmes terrestres et marins.

Évoquer le passéEnfin, ils confirment une signature potentielle pour le métabolisme anaérobie du phosphore (phosphine), un processus utilisé par les cellules pour produire de l’énergie à partir de nutriments en l’absence d’oxygène.

La phosphine, composée d’un atome de phosphore et de trois d’hydrogène, se trouve dans les microbes qui vivent dans les entrailles des animaux qui vivent sur notre planète.

Nous découvrons maintenant qu’il se trouve également dans l’atmosphère de Vénus, bien que nous ne sachions pas vraiment ce que cela signifie.

Ce que nous savons positivement, c’est que les déséquilibres redox montrés par l’atmosphère de notre planète sont dus à l’apparition de la vie il y a environ 4 250 millions d’années.

Apparemment, la même chose pourrait se produire sur Vénus, bien que pour confirmer cela, il ne suffit pas d’analyser les anciennes données: nous devrons retourner sur Vénus et enregistrer les composants de son atmosphère avec de meilleurs instruments.

La probabilité qu’une forme de vie émerge dans l’atmosphère de Vénus confirme ce que l’on soupçonne depuis longtemps: qu’il y a 4,503 milliards d’années, Vénus ressemblait beaucoup plus à la Terre qu’aujourd’hui.

Cependant, il y a environ un milliard d’années, une catastrophe inconnue a provoqué un effet de serre qui persiste encore, avec des températures de surface de 450 ° C et une pression atmosphérique de 90 bars, la même que celle enregistrée à un kilomètre de profondeur dans la mer. Ses nuages ​​sont formés principalement par l’acide sulfurique.

Réfugiés dans les nuagesCe que les scientifiques soupçonnent, c’est qu’une forme de vie microscopique a pu exister sur Vénus dans le passé, qui s’est ensuite réfugiée dans les nuages, loin de la surface ardente.

Sur Terre, des micro-organismes terrestres, principalement des bactéries, peuvent être entraînés dans l’atmosphère, où les scientifiques les ont trouvés vivants à des altitudes allant jusqu’à 40 km.

La possibilité que quelque chose comme ça se produise sur Vénus a été évoquée en 2018 dans un article publié dans Astrobiology, selon lequel les microbes présents dans son atmosphère auraient formé des taches sombres, riches en sulfurique, causées par des bactéries qui absorbent la lumière. Ces taches sombres ont presque les mêmes dimensions que certaines bactéries sur Terre.

Encore plus tôt, en 1967, Carl Sagan et Harold Morowitz ont publié un article dans la revue Nature dans lequel ils suggéraient hypothétiquement que la vie pouvait exister dans l’atmosphère de Vénus.

Plus de 50 ans plus tard, tout semble indiquer qu’ils avaient raison, bien que la possibilité qu’il existe une forme de vie microbienne sur Vénus soit toujours une hypothèse comme l’était le boson de Higgs à son époque.

En tout cas, si elle est enfin confirmée, la boîte de Pandore pourrait être laissée ouverte: à la recherche de la vie extraterrestre, les atmosphères planétaires autres que celles de la Terre restent largement inexplorées et pourraient potentiellement nous apporter d’énormes surprises.

Référence

RéférenceLes spectres de masse de Vénus montrent des signes de déséquilibres dans les nuages ​​moyens. Rakesh Mogul et coll. Lettres de recherche géophysique, volume 48, numéro 7, 16 avril 2021. DOI: https: //doi.org/10.1029/2020GL091327

Photo du haut: Vénus. Crédit: NASA / JPL-Caltech