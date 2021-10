Les Nuggets de Jokic battent Doncic et Mavericks à domicile

30/10/2021 à 7h22 CEST

Les pépites de Denver ils ont couru dans leur maison Les francs-tireurs de Dallas avec une 106-75 victoire dans lequel le centre serbe du Colorado, Nikola Jokic, est redevenu le joueur le plus décisif avec un double-double de 11 points et 16 rebonds tandis que la star des Texans, Luka Doncic a dû se contenter de 16 points.

Le meilleur buteur du match a été le gardien des Nuggets, Will Barton, qui a récolté 17 points, en plus de 5 rebonds et 6 passes décisives. Jokic, en plus de son double-double de points et de rebonds, a ajouté 8 passes décisives. Sur le banc, Jeff Green a marqué 14 autres points pour Denver tandis que le gardien argentin Facundo Campazzo, qui a joué près de 18 minutes, a marqué 6 points, 3 rebonds et 2 interceptions.

L’équipe de Dallas a terminé avec des pourcentages abyssaux de 21,6 % sur 3 et 29,5 % sur les field goal, en plus de 15 revirements. Pendant ce temps, les Nuggets ont obtenu 30,6% de triples et 51,8% de tirs sur le terrain avec 20 revirements.

Les Nuggets ont commencé le match tonique avec un Jokic qui a distribué le jeu en attaque et a installé ses coéquipiers en défense. Dans les quatre premières minutes, le centre serbe a récolté quatre passes décisives, permettant aux Nuggets d’aller 13-6 au tableau d’affichage. Pendant ce temps, les Mavericks, qui ont affronté les Spurs de San Antonio à Dallas jeudi et ont récupéré un déficit de 22 points pour remporter le match, avaient du mal à ajuster leur défense. Avec 4,40 à jouer dans le quart, les Nuggets étaient déjà 20-9 en faveur. Ce n’est que lorsque les rotations ont commencé à avoir lieu que les Mavs ont légèrement réduit la différence et ils ont terminé le premier quart-temps à 8 points de ceux à domicile, 29-21.

Les Mavericks ont commencé le deuxième quart avec plus d’énergie. Sans Doncic sur le terrain, Dallas a ouvert avec une course de 0-7, les laissant à un point de Denver à 31-30 en moins de deux minutes. Mais après que Campazzo a reçu un coup à la mâchoire qui a été présenté comme flagrant, les Nuggets ont de nouveau décollé. À 0-7 à Dallas, les Nuggets ont répondu avec un autre 7-0, laissant le score à 38-30 avec 7 minutes à jouer. Les erreurs défensives des Mavericks ont continué de faciliter la tâche de Gordon, Monte Morris et Jeff Green. À ce moment-là, les Nuggets avaient 12 paniers de 12 tentatives de peinture, signe de la faible intensité défensive des Mavs. A deux minutes de la mi-temps, les Nuggets s’étaient éloignés à 17 points, 54-37. Seule une petite réaction des Mavericks a permis aux hommes de Doncic d’aller aux vestiaires avec une différence de 10 points plus abordable, 54-44. À ce moment-là, Jokic était déjà en route pour un nouveau double-double, avec 12 rebonds, 7 passes décisives et 4 points. Devant, Doncic s’est contenté de 11 points, 5 rebonds et 3 passes décisives.

Après la mi-temps, la taille de Denver et le deuxième match consécutif en deux jours étaient perceptibles dans les jambes et la tête de l’équipe de Dallas. L’équipe texane a eu besoin des 4 premières minutes du troisième quart-temps pour marquer 6 points et atteindre 50. À ce moment-là, l’équipe de Denver avait déjà reculé de 14 points, 64-50, avec Gordon, Jokic et Barton exécutant les attaques des Nuggets. . Les Mavs ont eu besoin de 4 minutes supplémentaires pour ajouter deux points supplémentaires, grâce aux deux lancers francs de Doncic. Alors que les Mavs avaient 2 points, les Nuggets en ont marqué 11 et ont progressé avec une avance de 25 points, 75-50. À ce moment là, L’entraîneur des Mavericks Jason Kidd a décidé de jeter l’éponge, élimine Doncic et quitte le banc pour s’occuper de finir le match. Les Mavs n’ont ajouté que 12 points au troisième quart, contre 33 par les Nuggets, laissant le score à 87-56 au début du quatrième quart.

Avec tout décidé, les Nuggets sont passés à 35 points au-dessus des Mavericks au début du quatrième quart-temps. N’ayant rien à perdre, et pour le plus grand plaisir du public du Colorado, Michael Malone a décidé de mettre le centre Bol Bol, fils de l’historique Manute Bol, sur le court à cinq minutes de la fin. Au final, Bol a marqué 4 points et contribué à la victoire finale des Nuggets 106-75.