Les Nuggets de Jokic et Campazzo ne donnent aucune option aux Hawks

18/12/2021 à 07:40 CET

.

Les faucons ont été incapables de répondre au jeu d’équipe en attaque et en défense de la pépites et ils ont perdu à la maison pour 115-133 malgré le fait que le gardien d’Atlanta Trae Young ait atteint son 100e double-double en carrière avec 34 points et 10 passes décisives. Young, qui était le meilleur buteur du match, a également réussi 3 rebonds et 2 interceptions, mais l’effort du meneur des Hawks a été insuffisant pour compenser la performance des Nuggets, qui avaient Bones Hyland comme meilleur buteur sur le banc avec 24 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 contres. Le centre de Denver, Nikola Jokic, a obtenu un nouveau double-double avec 20 points, 10 rebonds, 7 passes et 3 interceptions tandis que l’Argentin Facundo Campazzo a récolté 7 points, 3 rebonds, 8 passes et 3 interceptions.

Après le match, l’entraîneur des Nuggets Michael Malone a salué la performance du gardien argentin, la qualifiant d' »exceptionnelle ». Pour la deuxième nuit consécutive, l’entrée de Campazzo sur le terrain a stimulé le jeu offensif des Nuggets et a permis à Denver de décoller au tableau d’affichage au deuxième quart. Le banc des Nuggets a contribué 51 points tandis que celui d’Atlanta s’est contenté de 34. Dès le début du match, la situation semblait mauvaise pour les Hawks. Jokic a ouvert le score quelques secondes après avoir remporté le premier saut avec le premier et le seul triple qu’il a marqué de tout le match. Le joueur serbe, une autre année l’un des principaux candidats au titre de MVP, était l’axe central de l’équipe, capturant des rebonds, donnant des passes décisives et volant des ballons.

Campazzo, un choc

Devant, les Hawks ne travaillaient ni en attaque ni en défense, avec un Young qui n’avait fait qu’une apparition pour perdre un ballon et en commettre un personnel. Avec 3-12 au tableau d’affichage à 3 minutes de la fin, l’entraîneur des Hawks Nate McMillan a été contraint de demander son premier temps mort. L’arrêt a porté ses fruits et avec la reprise du jeu, Young a commencé à diriger son équipe, ce qui a permis aux Hawks d’aller 16-5 en 4 minutes et de prendre l’avantage au tableau d’affichage 19-17. Cette fois, ce fut au tour de Malone de réagir. L’entraîneur des Nuggets a mis Campazzo sur la bonne voie et l’Argentin est devenu l’équipe répugnante de Denver dont il avait besoin. Avec l’Argentin sur la bonne voie, le premier quart s’est terminé sur un 26-29 pour Denver grâce à une triple finale de Campazzo.

Les faucons se dégonflent

Le deuxième quart a commencé avec un vol et une passe décisive de Campazzo et des Hawks essayant de contenir le nouvel élan des Nuggets. Les locaux ont maintenu le type pendant les 3 premières minutes du deuxième quart-temps, mais après avoir atteint 1 point à 9 minutes de la fin, 38-39, les Nuggets les ont punis avec un partiel de 6-15 qui a laissé le tableau d’affichage à 44-54 avec 5 minutes. restant à la fin du deuxième trimestre. Ceux d’Atlanta ont suivi des échecs en défense et sans idées en attaque et à l’arrêt, l’écart s’était élargi à 18 points, 54-72.

Les Hawks ne pouvaient plus récupérer. Au troisième quart, les Nuggets n’ont eu aucun mal à garder leurs distances même si leur joueur principal, Jokic, n’a joué qu’un peu plus d’une minute. Le troisième trimestre s’est terminé par 87-106 sur le tableau d’affichage et le jeu s’est décidé en faveur des visiteurs. Au cours des 12 dernières minutes, Malone a de nouveau donné du temps à Jokic sur le terrain, mais le reste des partants n’a joué qu’un peu moins de 4 minutes pour donner au reste du banc une chance de se dégourdir les jambes contre des Hawks désaccordés qui ont terminé jusqu’à perdre 115-133.