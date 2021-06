Les Nuggets ont besoin de deux prolongations pour s’imposer face à un énorme Lillard

02/06/2021 à 8h20 CEST

Duel de géants à Denver Entrez Damien Lillard, qui a donné un récital historique de triples, et Nikola Jokic, à qui pépites ils avaient besoin de deux extensions pour vaincre les Portland Trail Blazers par 147-140 après avoir perdu une avance de 22 points au deuxième quart. Avec la victoire de mardi soir, les Nuggets mènent 3-2 dans la série contre les Blazers. Lillard a donné tout un récital qui l’a inscrit dans les livres d’histoire de la NBA en marquant 55 points et 10 passes décisives, un record dans un match éliminatoire. Lillard, qui avait 12 3 points sur 17 tentatives, a également eu 6 rebonds, 1 interception et 3 blocs. Garde de Portland a marqué 22 des 23 derniers points de son équipe: un triplé impressionnant avec lequel il a forcé la première prolongation, 13 des 14 points de Portland dans la première prolongation et les 5 points de son équipe dans la deuxième et dernière prolongation.

Devant, Jokic, le meilleur candidat MVP de la saison, a répondu presque coup pour coup à Lillard. Le pivot serbe a terminé le match avec 38 points, 11 rebonds, 9 passes décisives, 1 interception et 4 contres. Et quand Jokic ne pouvait pas reproduire Lillard, les Nuggets avaient Monte Morris, 28 points, et Michael Porter Jr., 26 points. La performance de Lillard a laissé plus d’une fois les plus de 10 000 spectateurs de la Denver’s Ball Arena sans voix. Après le match, l’entraîneur des Nuggets Michael Malone a rendu hommage au jeu de Lillard en notant que le meneur de Portland était “surhumain”. Peut-être que le meilleur détail qui reflète l’état d’esprit de Lillard était dans les derniers instants du temps réglementaire. A 10 secondes de la fin et avec un contre 121-118 au tableau d’affichage, le meneur a levé le ballon et après avoir passé le centre du terrain, a demandé à ses coéquipiers de le laisser seul devant son défenseur, Porter Jr.

Récital Lillard

Avec 4 secondes avant le coup de sifflet final, Lillard a truqué le tacle du centre et a entraîné Porter vers le bas. Avec le défenseur déséquilibré, Lillard a pris du recul, suffisamment pour se placer derrière la ligne des trois, et a frappé un triple qui a égalé le match 121-121, forçant l’extension.

Lillard a pu répéter le même jeu à la fin de la première prolongation, avec un autre pas en arrière avec 6,6 secondes restantes qui a converti un autre triple pour match nul 135-135 et forcer la deuxième prolongation.

Dans la deuxième prolongation, avec des joueurs comme Jokic et Lillard clairement épuisés, le Portland n’a pas pu tenir le coup du banc des Nuggets. Denver a finalement terminé les Blazers après une course de 9-0 qui a laissé le score à 147-140. Chez les Nuggets, le banc a été essentiel dans la victoire en ajoutant un total de 48 points, dont 28 correspondaient à Morris, qui a inscrit 4 triplés en 9 tentatives, dont certains d’une grande importance pour les Nuggets. En revanche, le banc des Blazers n’a marqué que 22 points. Les Blazers ont également subi un revers majeur lorsque le centre bosniaque Jusuf Nurcik, qui lors du match 4 a fourni une défense efficace contre Jokic, a été rapidement chargé de personnel au troisième quart et a finalement dû quitter le terrain avec six personnes à 4 minutes de la fin. quatrième période.

Les Nuggets sont sortis particulièrement motivés après une performance sans âme dans le match 4 de la série. Après le premier saut, les hommes de Denver ont puni les Blazers avec une séquence de 13-1 dans les premières minutes. Denver a parfaitement défendu et toutes leurs attaques semblaient se terminer dans le panier. À la fin des 12 premières minutes, les Nuggets avaient 7 points d’avance, 38-25.

Rouler au deuxième trimestre

Au deuxième quart-temps, avec le banc sur le terrain, les choses se sont même améliorées. Les Nuggets sont montés à 22 points d’avance, 54-32, en l’absence de 8 minutes de pause. Mais avec la rotation et l’entrée des partants (Jokic, Campazzo et Austin Rivers), le jeu a soudain mal tourné pour Denver. Les Blazers, menés à la perfection par Lillard, ont inscrit les Nuggets sur une série de 9-21, 59-53, et à la fin du deuxième quart, la différence avait été réduite à 3 points, 65-62.

Les Blazers ont senti le sang et se sont serrés au troisième quart. L’équipe de Portland a marqué 32 points au cours de cette période, contre 27 pour les Nuggets, ce qui a laissé les Blazers en tête, 92-94, au début du quatrième quart. Cette fois, les Nuggets ont su garder leur sang-froid et après que Nurcik ait quitté le terrain pour son sixième personnel, Jokic a saisi l’opportunité. Avec 52 secondes à jouer dans le quart, les Nuggets avaient 4 points d’avance, 119-115.

Mais le récital de triolets de Lillard a commencé, ce qui a permis aux Blazers d’égaler les moments clés avec des triples invraisemblables et de prolonger le match avec deux périodes de prolongation. Jusqu’à ce que le soufflet s’épuise pour Lillard.