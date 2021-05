Les Nuggets renversent la série contre les Blazers

28/05/2021 à 10h00 CEST

Nikola Jokic, Facundo Campazzo et Austin Rivers gâché la fête pour les Trail Blazers et conduit les Nuggets à leur deuxième victoire consécutive contre les Trail Blazers 115-120, permettant à l’équipe du Colorado de mener 2-1 dans la série éliminatoire.

Comme dans le jeu précédent, l’effort de Damian Lillard, qui était le meilleur buteur du match avec 37 points en plus d’obtenir 2 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions, n’a pas eu la récompense voulue par les Blazers.

Une nuit de plus, le pivot serbe Nikola Jokic a fait taire ceux qui se demandent ce qui peut être fait avec le titre de MVP de l’année et a ajouté 36 points (4 triples sur 7 tentatives), 11 rebonds et 5 passes tandis que son partenaire, le garde argentin Facundo Campazzo, était à la porte du triple double avec 11 points, 8 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 1 casquette.

Campazzo, le joueur le plus petit de son équipe et de loin, était le deuxième rebondeur des Nuggets, derrière seulement Jokic, qui mesure 13 pouces de plus que l’Argentin.

Après le match, l’entraîneur des Nuggets, Michael Malone, a fait l’éloge de Campazzo, qu’il a appelé “le fils numéro 1 de Cordoue”, déclarant “que je ne peux pas être plus fier de Facundo Campazzo”.

Malone a noté que le meneur de 178 centimètres de haut avait capturé 8 rebonds pendant le match, ce qui était particulièrement important parce que son équipe avait du mal avec les rebonds défensifs, dominés par les joueurs de Portland.

«Et là, vous avez Facu, qui mesure un peu plus de 170 centimètres et a 11 points, 8 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions et 1 blocage. Je pense qu’il a en moyenne un bloc par match dans cette série, ce qui est incroyable! Il a obtenu un vote pour le sixième homme de l’année et j’espère qu’il obtiendra une tonne de votes pour l’équipe recrue. C’est une grande partie de ce que nous faisons », a déclaré Malone.

Le troisième joueur le plus remarquable des Nuggets était Austin Rivers, qui dans les dernières minutes du match a eu une série de triplets consécutifs qui ont permis à l’équipe de Denver de se séparer sur le tableau de bord à un moment où les Blazers se sont dangereusement rapprochés.

Lillard a également inscrit une série de 3 dans la seconde moitié du quatrième quart qui a donné aux joueurs de Portland l’espoir d’un retour dans les dernières secondes du match, mais l’effort du meneur, qui a marqué 13 points (3 3 sur 7 tentatives ) dans les 12 dernières minutes, c’était inutile.

L’escorte CJ McCollum a marqué 22 points, 9 rebonds, 3 passes décisives et 1 vol, tandis que le vétéran Carmelo Anthony, du banc, avait 17 points.

L’une des clés de la nuit était qu’ilLes Blazers ne pouvaient pas profiter de leur arme préférée, le plan extérieur, comme à d’autres occasions. Les hommes de Portland ont terminé le match avec un faible pourcentage de 31% au-delà de la ligne de trois (14 3 points sur 45 tentatives).

Pendant ce temps, les Nuggets ont connu de meilleurs chiffres: 52,6%, 20 triples en 38 tentatives.

L’autre différence en faveur de l’équipe de Denver était la contribution des joueurs sur le banc, qui ont marqué 24 points, 5 de plus que ceux du banc de Portland.