Les Nuggets torturent Doncic

Il est vrai que ce type de jeu (et de résultats) peut être normal dans une longue saison régulière, parfois un peu fastidieuse, pleine de longs trajets, de nombreuses heures d’avion et d’autres tant de bus. Mais il est aussi évident qu’en ce moment, Ces Mavericks sont à des années-lumière d’une version des Nuggets dont le toit, et c’est tant mieux pour eux, est incertain. Si Nikola Jokic reste à ce niveau et que Jamal Murray revient sain et sauf d’une blessure compliquée, il ne serait pas rare de voir la franchise du Colorado se battre pour tout. En revanche, dans un Occident toujours ultra-compétitif et avec encore beaucoup d’inconnues (Lakers à la barre), il est trop tôt pour assurer quelque chose comme ça. La compétition est plus ouverte que jamais après une année marquée par les conditions et les blessures. Et il est difficile d’observer un dominateur clair qui peut accrocher la bande de favori sans cligner des yeux. Là, ils sont, tout au plus, des Bucks et des Nets. Et on voit déjà dans quelle situation sont les secondes. Ça.

Ce qui est clair, c’est que les Mavericks ne vont pas être dans ce groupe d’équipes qui peuvent surprendre et il est difficile de penser, sauf surprise (capitale, en ce moment), qu’ils vont être au travail. Et oui, le bilan est identique, quand même, à ceux qui ont été ses rivaux (3-2), mais les rivaux ont été de moindre calibre, le calendrier qui les touche sera plus compliqué et l’équipe est, tout simplement, pire que celle de ses homologues de l’Ouest. Sans changements structurels et formels dans l’effectif, plein de carences et accaparé par la personnalité de vous savez qui, les Texans se sont contentés de satisfaire leur star. mettre fin à sa relation avec Rick Carlisle et nettoyer les bureaux de l’énorme influence de Haralabos Voulgaris, qui avait le propriétaire, Mark Cuban, en train de manger dans sa main. Mais l’équipe est essentiellement la même, avec un nouvel entraîneur qui peut aider à apporter un discours différent mais qui est loin de son prédécesseur. Et un niveau de talent, en technique et en tactique, très éloigné du top de la compétition.

Le duel contre les Nuggets montre la pire version d’une équipe pire que sa rivale. Mais une de ces versions, après tout. Et les données, au-delà d’un jeu qui a environ 20 minutes à perdre du point de vue du spectateur, disent tout : 75 points (la saison dernière, ils avaient en moyenne plus de 112), 12 au troisième quart, d’un énorme embarras, 29,5% de tirs depuis le terrain (depuis le 27 février 2009, aucun rival des Nuggets n’a tiré aussi mal) et 21,6% de 3-points (8-pour-37, un ridicule affreux). A cela s’ajoute une infériorité nette et retentissante au rebond (51-36), la moitié de ses passes décisives que les Nuggets (14 pour 28) et 15 revirements. Josh Green, le seul membre des Mavericks à avoir terminé avec un +/- positif, a marqué 0 point en moins de 17 minutes. Et la défense était une plaisanterie contre un rival supérieur, qui les a noyés avec une attaque ordonnée et sans grande fanfare., ce qui n’a pas pris grand-chose pour punir son rival. Oh, et 29 points sur toute la seconde mi-temps. Cela pourrait continuer, mais cela ne finirait jamais.

Jokic, encore le leader

Au sein d’un match très moche à suivre, qui n’a suscité qu’une certaine émotion en première mi-temps (les Mavericks ont pris les devants trois fois au tableau avant de sombrer), Nikola Jokic s’est imposé, une fois de plus, comme le leader de son équipe. Et ce n’était pas une performance anthologique, mais suffisante compte tenu de l’incohérence de son rival : 11 points, 16 rebonds et 8 passes décisives, avec un +26 sur le terrain en seulement 25 minutes, avec tout le dernier quart assis sur le banc car l’avantage était déjà tellement honteux pour son rival et rassurant pour les locaux. Il était accompagné d’un peu de tout : 12 buts de Michael Porter Jr., 13 d’Aaron Gordon, 14 de Jeff Green, 17 + 5 + 6 de Will Barton (avec 27 minutes, le plus joué des Nuggets), et bonnes minutes de Facundo Campazzo, très participatif dans la défense collective qui a noyé Luka Doncic. 6 points, 3 rebonds et 2 interceptions pour l’Argentin en près de 18 minutes de jeu.

Et les non-conformistes ? Rien de rien. Pas un seul endroit à gratter, rien à sauver, aucune réaction de Jason Kidd, et un effondrement aussi souverain qu’explicable : ce plan Kidd unique, basé sur le succès de son leader, disparaît dès que la connexion de Doncic avec ses compagnons est coupée et qu’il est isolé de tout le reste. Le Slovène a connu, comme son équipe, une journée malheureuse : 16 buts (5 sur 18 aux tirs), 6 rebonds et 4 passes décisives, -32 avec lui en piste et absence, bien sûr, de participation à un dernier quart-temps au cours duquel le Mavericks ils ont marqué 7 points dans les 5 dernières minutes, la tendance habituelle. Bref, un jeu pour oublier une équipe qui devra beaucoup changer pour ne pas seulement pouvoir opter pour autre chose. Simplement, pour donner l’impression qu’ils le peuvent. Dans ceux-là se trouvent les Mavericks, une équipe qui joue beaucoup cette année. Et s’il n’avance pas, il tombera en arrière. Une sensation similaire à celle qu’ils ont subie contre les Nuggets. Une épreuve.