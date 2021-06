Les nuits chaudes tirent la mortalité de 16% en Espagne

17/06/2021 à 08:03 CEST

Les nuits chaudes sont de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement climatique. Désormais, la recherche scientifique a quantifié l’augmentation de la mortalité que ce phénomène peut provoquer dans différents pays européens. En Espagne, cette augmentation est de 16%, mais dans certaines régions, comme Madrid, le pourcentage monte à 26%.

Le changement climatique entraînera non seulement des températures très élevées pendant la journée, en particulier dans les régions intérieures de notre pays, mais il rendra également les nuits beaucoup plus chaudes. Si les répercussions de la chaleur suffocante durant la journée ont été largement étudiées, il n’en va pas de même au moment où la Lune occupe le devant de la scène dans le ciel.

C’est cette lacune dans les connaissances qui a profité d’une équipe de recherche internationale, à laquelle participent plusieurs Espagnols, pour tenter d’élucider ce qui se passe lorsque l’embarras atteint des sommets comme ceux actuels la nuit. La conclusion? Les nuits chaudes augmentent la mortalité en Espagne de 16%.

« On pensait que ce qui se passait la nuit n’était pas si important & rdquor ;, commente le géographe de l’université de Saint-Jacques-de-Compostelle et premier auteur de l’article, Dominic Royé. Et c’est que, lorsqu’ils ont commencé à étudier ce phénomène, ils ont découvert que la chaleur non seulement dérange, mais nous fait aussi dormir beaucoup plus mal.

« Notre corps a besoin de se reposer & rdquor;, précise Royé, qui indique que, pour cela, il faut que le pouls baisse entre 20% et 30% par rapport à ce que l’on a quand on est au repos. Cependant, lorsqu’une pression extérieure telle que la chaleur fait son apparition, le corps est obligé de travailler pour pouvoir se thermoréguler par la sudation et la vasodilatation.

« À un moment donné, le corps s’arrêtera de force à cause de la fatigue, mais s’il fait encore chaud, il se réveillera à nouveau & rdquor ;, explique le chercheur, qui prévient que cela conduit à un mauvais repos, dont les dangers vont de la perte de concentration et de fatigue, voire la mort elle-même.

Le danger est partout, mais sûrement les personnes les plus à risque d’issue fatale sont les personnes ayant des pathologies antérieures, notamment cardiovasculaires et respiratoires. En effet, chez les personnes atteintes de maladies respiratoires, le taux de mortalité par bouffées de chaleur nocturnes est de 30 %, soit le double de celui du reste de la population.

L’une des conclusions les plus pertinentes de cet article, intitulé Effets des nuits chaudes sur la mortalité en Europe du Sud, et qui a été publié dans la revue scientifique Epidemiology, est que la mortalité est plus liée à la température atteinte pendant la nuit qu’au fait que cette nuit chaude dure plus d’heures.

“Des températures nocturnes élevées peuvent provoquer un stress thermique prolongé & rdquor;, insiste le chercheur, qui souligne que cette étude a trouvé” des preuves solides & rdquor; que la mortalité quotidienne est associée à des températures nocturnes supérieures à 20 degrés Celsius et, dans une moindre mesure, à la durée.

Il affecte également différemment selon l’endroit où se trouve la personne. Ce n’est pas la même chose de dormir dans une ville comme Barcelone, où environ une personne sur quatre dispose de la climatisation, que de dormir au cœur de Lisbonne, où les conditions de vie sont très différentes.

« Le manque d’adaptation provoque aussi un plus grand impact & rdquor ;, précise Royé, qui explique que dans son étude, la mortalité au Portugal due à ce phénomène a été la plus élevée, atteignant 37% pSoit un excès de chaleur et 29% pour la durée de vos nuits chaudes. De l’autre côté de l’échelle se trouve la France, où le risque de mortalité par excès de chaleur nocturne est de 12%.

Concernant les résultats spécifiques des 11 villes qu’ils ont étudiées dans quatre pays européens (Espagne, Portugal, France et Italie), le risque de décès dû à la chaleur nocturne excessive est plus important à Porto, où il atteint 43%.

Jusqu’à 26% d’augmentation de la mortalité à Madrid

En Espagne, quatre villes ont été étudiées : Barcelone, Bilbao, Madrid et Séville. Parmi ceux-ci, celui qui connaît le risque de décès le plus élevé en raison d’un excès de chaleur est Madrid, où cet indicateur atteint 26%.

A Bilbao et à Séville, il s’élève à 14% et à Barcelone, à peine 6%. Comme pour le Portugal, ces différences peuvent également être motivées par le manque d’adaptation de la population aux températures nocturnes élevées.

Ce problème est également une conséquence du changement climatique et continuera de s’aggraver à mesure que la situation s’aggrave. « L’impact de l’environnement thermique sur la santé, le confort et les performances est l’un des problèmes de santé publique les plus critiques liés au changement climatique », explique le chercheur.

Les soi-disant « nuits tropicales » (celles au cours desquelles la température ne descend pas en dessous de 20 °C) seront de plus en plus fréquentes en Espagne en raison du réchauffement climatique, en particulier dans le sud et l’est.

Les résultats de cette étude permettent de mieux comprendre la nuit en santé et peuvent aider améliorer les systèmes d’alerte à la canicule au niveau de la population, en plus de considérer de nouveaux facteurs de risque individuels.

Étude de référence : bit.ly/3uWURLL

