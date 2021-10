Les nuits d’horreur d’Halloween d’Universal mènent à de vraies frayeurs en raison de la bagarre

Une bagarre a éclaté lors de l’événement Halloween Horror Nights d’Universal Studios Orlando mercredi soir. Une partie du combat a été capturée dans une vidéo publiée sur Twitter, semblant montrer des gens qui poussent et se bousculent en faisant la queue, renversant des barricades. La vidéo montre l’équipe de sécurité du parc mettant rapidement fin au combat.

Mercredi soir, l’utilisateur de Twitter @LWedderbum a tweeté la vidéo à Inside The Magic. Le clip dure un peu plus d’une minute et commence par le combat déjà en cours, on ne sait donc pas ce qui l’a déclenché. Un utilisateur de Twitter qui prétend y avoir été a écrit que le combat a commencé après que deux hommes ont tenté de « retenir physiquement la ligne » tandis qu’un autre rapportait une bière fraîche. « Les tensions étaient élevées. Après que la sécurité les a laissés rejoindre la ligne et ils sont revenus à leur place d’origine, c’est lorsque la bagarre a éclaté », a écrit l’utilisateur de Twitter. Un autre utilisateur de Twitter qui a prétendu être là a déclaré que la bagarre avait commencé « à cause de quelqu’un qui coupait » la ligne.

Combattez à HHN @InsideTheMagic pic.twitter.com/pyImxcKOut – Wedderbum (@LWedderbum) 14 octobre 2021

Halloween Horror Nights est un événement annuel au parc à thème Universal Studios Orlando et célèbre son 30e anniversaire cette année. Il y a 10 maisons hantées complexes qui comportent des références à des films d’horreur et à des émissions comme The Haunting of Hill House et The Texas Chain Saw Massacre, rapporte Forbes. Il y a aussi quelques concepts originaux, dont l’étrange « La revanche de la fée des dents ». L’événement honore également certaines des « icônes » originales que les fans ont appris à aimer au fil des ans, comme le clown tueur Jack, un réalisateur qui assassine ses acteurs et un conteur effrayant.

Certaines des icônes ont reçu pour la première fois leur propre maison hantée cette année. « Nous avons réalisé que certaines de ces icônes n’avaient jamais eu de maison, peut-être seulement une zone de rue, ou qu’elles avaient juste une pièce ou une scène d’introduction dans une maison », Charles Gray, directeur principal du développement créatif pour Halloween Horror Nights, a déclaré Forbes plus tôt ce mois-ci.

L’une des maisons est dédiée aux icônes, appelée HHN Icons Captured. Il a un labyrinthe avec des fins différentes selon la sortie que vous trouvez. « Nous aimons nos icônes », a déclaré à Forbes Lora Sauls, directrice principale du développement créatif de HHN. « Ils sont si proches et chers à nos cœurs. Nous voulions que nos invités voient les environnements dans lesquels ils vivent, dans lesquels ils respirent, dans lesquels ils sont les plus horribles. » Le HHN de cette année a commencé le 3 septembre et se termine le 31 octobre à Halloween.