Les nuits troubadours qui ont changé la vie d’Elton John

Le jeune Elton John lutté pour faire entendre sa voix en tant qu’auteur-compositeur-interprète à la fin des années 1960. Même la sortie en juin 1969 de son premier album Empty Sky n’a pas radicalement changé sa fortune, pas plus que le single “Border Song” du début des années 1970, malgré une diffusion considérable au Royaume-Uni.

Ce printemps-là, il faisait encore du travail de session pour des gens comme les Hollies, même si son deuxième album éponyme a fait graphique au Royaume-Uni en mai. Puis, après avoir signé avec le label Uni de MCA pour les États-Unis, le 25 août 1970 a été la première des nuits qui ont changé la vie d’Elton.

C’était la date de la première représentation historique d’Elton au Troubadour de Los Angeles, où il a été invité à se joindre à l’affiche de l’un de ses artistes préférés, David Ackles, dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de la salle. Un autre de ses héros artistiques, Léon Russell – l’un des musiciens qui avait inspiré Elton à faire de la musique, et une véritable représentation de l’Americana que lui et son partenaire d’écriture Bernie Taupin aimaient tant – était dans le public.

Russell n’était pas le seul notable présent. La foule comprenait également le producteur-chef d’orchestre Quincy Jones, comme Elton et son groupe, Dee Murray à la basse et Nigel Olsson à la batterie, ont joué le premier des six soirs, parfois deux spectacles par soir. C’est amusant de penser au fait que dix jours seulement avant cette première expérience californienne, ils jouaient un concert chez eux à Halifax, dans le West Yorkshire.

Le set de ce premier spectacle Troubadour a débuté avec “Your Song”, encore cinq mois avant de faire ses débuts dans les charts britanniques. “Border Song” faisait partie de la performance, tout comme “Sixty Years On”, “Take Me To The Pilot” et même une reprise du Pierres qui roulent‘ “Honky Tonk Women”, qui avait été un grand succès l’année précédente.

Le regretté Russ Regan, président d’Uni Records, observera plus tard : « Je ne suis pas descendu pendant deux jours, j’étais tellement défoncé de l’excitation de cette nuit-là. Je pense qu’il y avait peut-être 300 personnes dans cette pièce mardi soir, mais tous ceux à qui je parle [now] dit, ‘Ouais, j’étais là!’ Il devait donc y en avoir 30 000 au Troubadour ce soir-là.

“Le Troubadour a été l’un de ces moments catalyseurs”, se souvient le futur membre du groupe Caleb Quaye, “où il a forcé [Elton] pour creuser profondément et découvrir ce qu’il avait à donner aux gens sur scène. L’envoyer là-bas était en fait la dernière tentative désespérée de Dick James Music pour le faire comprendre au public.

“Border Song” était entré dans le Billboard Hot 100 dans la semaine de l’émission, et bien qu’il ne s’agisse que d’une modeste entrée dans les charts, l’apparition de Troubadour a créé l’élan qui alimenterait l’explosion commerciale d’Elton. L’album d’Elton John est entré dans le classement américain au cours de la première semaine d’octobre et atteindra finalement le n ° 4 sur une période de 51 semaines. Tout a commencé dans une petite salle ne contenant pas plus de 400 personnes ce soir-là à West Hollywood.

