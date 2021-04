Les numéros d’abonnés HBO Max ne sont pas une bonne nouvelle pour la coupe Snyder – .

Peu de films modernes ont généré autant de discussions et d’intrigues que Justice League. Zack Snyder prévoyait de suivre Batman v Superman: Dawn of Justice avec un film d’équipe de super-héros incroyablement ambitieux, mais une tragédie personnelle l’a obligé à s’éloigner du projet, auquel cas Warner Bros. a amené le réalisateur des Avengers Joss Whedon pour terminer ce que Snyder avait commencé. Le résultat final était un désordre géant qui n’a pas réussi à satisfaire les fans ou à convertir les détracteurs. C’est bien sûr ce qui a conduit à l’essor du mouvement #ReleaseTheSnyderCut.

Ce qui semblait être une chimère est finalement devenu réalité lorsque Warner Bros. a annoncé qu’il faisait équipe avec Zack Snyder pour donner vie à sa vision originale du projet. Le 18 mars 2021, Justice League de Zack Snyder a été officiellement publié sur HBO Max, et dans une tournure des événements agréablement surprenante, pratiquement tout le monde semblait penser qu’il s’agissait d’une amélioration par rapport à la sortie en salles. Mais qu’a-t-il fait pour le service de streaming d’AT & T?

Jeudi, AT&T a partagé ses résultats du premier trimestre pour 2021. WarnerMedia, une filiale d’AT & T, a annoncé que le service de streaming HBO Max avait gagné 2,7 millions d’abonnés nationaux au premier trimestre de l’année, passant de 41,5 millions d’abonnés américains à la fin de 2020 à 44,2 millions d’abonnés au dernier décompte.

Comme le souligne CNBC, ces gains ne sont pas particulièrement impressionnants par rapport aux autres meilleurs services de streaming. Même avec le ralentissement de la croissance des abonnés, Netflix a quand même réussi à ajouter 4 millions d’abonnés au cours de la même période de trois mois. Disney n’a pas encore partagé les résultats du deuxième trimestre, mais au premier trimestre 2021 (qui s’est terminé le 2 janvier), Disney + a ajouté 21,2 millions de comptes dans le monde. En d’autres termes, HBO Max ne suit pas exactement le rythme de ses plus grands rivaux.

Cela suggère que le Snyder Cut n’était pas la force motrice qu’AT & T s’attendait à ce qu’il soit lorsqu’il a dépensé entre 30 et 70 millions de dollars pour le réalisateur Zack Snyder pour filmer des images supplémentaires et terminer des scènes qui avaient été laissées sur le sol de la salle de coupe le premier. le temps. Si AT&T n’est pas satisfait de l’impact de la Justice League de Zack Snyder sur HBO Max, il est difficile d’imaginer que les appels à #RestoreTheSnyderVerse auront beaucoup de poids.

Alors que Justice League de Zack Snyder était une exclusivité HBO Max, les films que WarnerMedia a été diffusés sur le service de streaming et dans les cinémas semblent simultanément avoir l’effet souhaité.

«La sortie de films le jour même dans les salles et sur HBO Max a été un succès. Il a fourni aux cinémas un flux constant de contenu dans un environnement confronté à une pandémie », a déclaré le directeur financier d’AT & T, Pascal Desroches. «Et cela a également été un excellent catalyseur pour la croissance des abonnés chez HBO Max. Le succès de Godzilla contre Kong au box-office et sur HBO Max le confirme. Il a eu le plus grand box-office national de tous les autres films au cours de la dernière année, tout en ayant le plus grand public de tous les autres films ou émissions sur HBO Max depuis son lancement. Et des films tels que Godzilla contre Kong attirent de nouveaux clients de détail qui restent parce qu’ils apprécient d’autres contenus sur la plate-forme. »

À 14,99 $ par mois, HBO Max est l’un des services de streaming les plus chers du marché, mais l’introduction d’un plan financé par la publicité moins cher plus tard cette année pourrait stimuler la croissance d’une manière que Snyder Cut n’a pas fait.

