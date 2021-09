Les numéros de Cristiano Ronaldo à Turin, en cours d’examen

in

L’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, est de retour à Old Trafford pour terminer le projet sportif d’Ole Gunnar Solskjaer. Après avoir terminé la saison 2020/21 en tant que finalistes de la Premier League et de la Ligue Europa, le grand objectif est de remporter à nouveau des titres et de dominer le football anglais et européen.

Les Portugais, qui a quitté Turin alors qu’il lui reste un an de contrat, a mis un terme à son étape avec la Juventus avec quelques ombres dans ses pics de performance. Bien que la vérité soit qu’au niveau statistique, il n’y a aucun doute : a inscrit 101 buts en 134 matchs et a été le meilleur buteur (27) de la Serie A la saison dernière devant Romelu Lukaku.

1⃣ – #CristianoRonaldo dans sa période en Italie 🇮🇹 : 🥇 Buts en Serie A : 81

🥇 2+ buts Matchs de Serie A : 19

🥇 Plus de 100 buts avec la Juventus au cours des 3 premières saisons

🥇 50 buts avec le moins d’applications de Serie A (61) depuis 94/95

🥇 Plus de 50 buts en Serie A, Liga et Premier League. CHÈVRE. pic.twitter.com/QYU8fB3gSZ – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 27 août 2021

L’ancien joueur du Real Madrid a marqué 81 buts en Serie A, où jusqu’à 19 fois il l’a fait deux fois, et il a été le joueur qui a atteint les cinquante plus rapides (61 matchs). Il est également l’un des rares joueurs à avoir a dépassé les 50 buts en Liga, Serie A et Premier League, les trois ligues majeures où il a concouru au cours des quinze dernières années.

Manchester United, le plus grand prétendant

L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester a augmenté les options pour les Red Devils, qui sont les grands favoris pour le titre de Premier League après avoir terminé deuxième la saison dernière.. Arrivées de Jadon sancho, Raphaël Varane et celle de l’attaquant portugais lui-même font de Manchester United l’une des équipes les plus redoutables du football britannique.

Au cours de sa première étape, l’attaquant a ajouté 118 buts en 292 matchs, en plus de 69 passes décisives, lors de sa dernière émergence en tant que joueur d’élite. Le Real Madrid, où il a remporté quatre Ligues des champions et deux ligues, l’a inscrit à l’été 2009 comme l’un des meilleurs joueurs du monde et l’a catapulté pour devenir l’un des meilleurs de l’histoire.