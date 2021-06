les numéros de l’équipe nationale espagnole pour le prochain match contre la Lituanie

07/06/2021 à 09:10 CEST

La L’équipe espagnole affronte l’un de ses derniers duels pour se préparer à l’Euro 2021 ce mardi 8 juin contre l’équipe nationale lituanienne, une combinaison a priori faible dans laquelle l’Espagne débute comme le favori incontesté à gagner. Cependant, les résultats combinés des six derniers matchs jettent un doute considérable sur ceux de Luis Enrique, qui ne semblent pas trouver la clé du but ou du succès.

Ainsi, il y a six matchs, l’Espagne était à égalité avec la Suisse 1-1. L’équipe alpine a toujours assez bien résisté à l’Espagne. Il faut se rappeler que lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud, l’Espagne a commencé à perdre contre cette équipe pour prendre plus tard la coupe du monde.

Cependant, la machinerie écrasante et huilée de l’équipe nationale a immédiatement battu une Allemagne Dans les basses heures, il est tombé dans un implacable 1-6.

Ce n’était pas le seul triomphe de celui-ci, puisqu’il a également réussi à battre la Géorgie 2-1 et le Kosovo 3-1. Cependant, ce sont des mélanges de second ordre qui ne signifient pas vraiment un vrai challenge pour une Equipe Nationale dont on attend plus.

Par conséquent, le match nul contre l’actuel champion d’Europe a soulevé des doutes, bien qu’il ait eu la victoire au bout de ses bottes dans le dernier moment du match.