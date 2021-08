Les numéros de streaming de «Black Widow» alimentent le feu de la demande ScarJo vs. Disney

Pourquoi Scarlett Johansson est-elle fâchée contre Disney + ? 0:51

New York (CNN Business) – Disney publie plus de détails sur les performances financières de “Black Widow” alors que la société fait pression pour qu’un procès intenté par Scarlett Johansson – la star du film – soit arbitré.

La société a révélé vendredi dans un dossier judiciaire que le film de super-héros Marvel avait généré plus de 125 millions de dollars de revenus en streaming et en ligne jusqu’au 15 août. La película, que se puso a la venta para los suscriptores de Disney+ por US$ 29,99 a partir del 9 de julio, también ha ganado más de US$ 367 millones en la taquilla de las salas de cine en el mundo, según la compagnie.

Disney a inclus ces chiffres dans sa requête demandant un arbitrage confidentiel à New York au lieu d’un procès public.

John Berlinski, l’avocat de Johansson, a déclaré dans une déclaration à CNN Business : “Pourquoi Disney a-t-il si peur de plaider cette affaire en public ?”

“Parce qu’il sait que les promesses de Marvel de donner à Black Widow une sortie en salles typique” comme ses autres films “ont beaucoup à voir avec l’assurance que Disney ne cannibaliserait pas les revenus du box-office pour augmenter les abonnements Disney +”, a-t-il déclaré. “Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé, et nous espérons présenter les preuves accablantes pour le prouver.”

Daniel Petrocelli, l’avocat de Disney et Marvel qui a déposé le dossier vendredi, a déclaré lundi à CNN Business dans un communiqué que “nous demandons simplement au tribunal d’appliquer l’accord des parties qui requiert l’arbitrage de tous les différends”.

Johansson a déposé une plainte devant la Cour supérieure de Los Angeles le mois dernier, alléguant que Disney avait violé son contrat en publiant “Black Widow” sur Disney + le jour même de sa sortie en salles. Cela, selon le procès, a réduit la participation financière de Johansson dans le film parce qu’il avait convenu que son salaire serait basé, en grande partie, sur le box-office du film.

Disney a répondu en disant qu'”il n’y a aucun mérite à cet argument”. L’étude ajoutait à l’époque que la société “s’était pleinement conformée au contrat de Mme Johansson et en outre, le lancement de ‘Black Widow’ sur Disney + avec Premier Access a considérablement amélioré leur capacité à gagner une rémunération supplémentaire en plus des États-Unis. 20 $. millions qu’il a reçus à ce jour.

Johansson contre Disney a été un foyer de tension dans un Hollywood en évolution. Le procès intervient à un moment crucial où l’industrie est confrontée à des questions sur la façon dont le public consommera du divertissement à l’avenir et sur la façon dont ceux qui pensent qu’il sera indemnisé.

“Black Widow” a rapporté 80 millions de dollars au box-office nord-américain lors de son week-end d’ouverture. C’était ce à quoi l’industrie s’attendait et c’était aussi un record pour l’ère de la pandémie. Le film a également rapporté 60 millions de dollars dans le monde sur Disney + ce week-end, selon le studio.