Les numéros de téléphone les plus dangereux pour votre poche selon l’OCU que vous devriez éviter d’appeler | La vie

Aujourd’hui, beaucoup de gens ne savent pas ce que signifient les préfixes et cela peut entraîner des factures inattendues à la fin du mois au téléphone. C’est pourquoi l’UCO nous explique ce que nous devons savoir avant de décrocher le téléphone.

A chaque fois que le téléphone sonne et qu’on regarde le numéro, on se demande à quel point la blague va sortir de nous. Bien que, heureusement, cela ne se produise que lorsque le téléphone qui nous appelle ne commence pas par 6 (signe qu’il s’agit d’un mobile personnel et que cet appel est inclus dans notre tarif).

Mais quand le nombre commence par 8 ou 9 les choses changent, puisqu’on parle de fixe, d’entreprise ou de recharge inversée, ce qui équivaut à plusieurs euros la minute et une colère monumentale en fin de mois.

Et l’OCU, Organisation des Consommateurs et Utilisateurs, qui le sait bien, a voulu nous aider avec une explication de la signification de chaque numéro, afin que nous sachions identifier nos appels entrants.

Rien de tel que la connaissance pour qu’ils ne nous surchargent pas.

800 numéros : Ces numéros sont réservés aux téléphones où le service est fourni pendant l’appel. Le type de service est défini par les 3 premiers chiffres :

803 : Ce préfixe est utilisé dans les services pour adultes. 806 : Ce numéro est destiné aux prestations de divertissement (tarot, jeux…). 807 : Pour les services professionnels (médical, conseil…)

900 numéros : Ces numéros sont ceux des administrations, du service client, etc. Ici, chacun a une mission et ils sont très différents les uns des autres.

Voyons les en profondeur car ils sont nombreux et très différents :

900 : Appeler un numéro qui commence par 900 sera gratuit, car cet appel est payé par celui qui reçoit l’appel. 901 : Habituellement utilisé par l’administration publique, telle que l’agence fiscale ou la sécurité sociale. Lorsque vous composez le 901, vous payez une partie de l’appel et le destinataire une autre. 902 : L’utilisateur doit payer le coût total de l’appel. Un appel de seulement 5 minutes coûte environ 3 euros depuis un mobile et plus de 1 euro depuis un fixe. 905 : Ils sont à prix spécial. Les numéros commençant par 905 sont utilisés pour fournir un service, en particulier, ils sont utilisés pour les services de télévote. Un montant fixe est payé par appel. 908 : jeComme ceux commençant par 907 et 909, il s’agit de numéros auxquels l’utilisateur se connecte via Internet pour fournir un service, et doivent être expressément demandés.

Finalement N’oublions pas les appels au 118, qui servent d’annuaire téléphonique. Les appels vers ces numéros ont des prix très élevés, qui varient considérablement selon la personne qui offre l’information. La CNCM a fixé le coût moyen à la minute à 5,56 euros.

Maintenant que vous disposez de tous les préfixes importants, il vous appartient d’être attentif à chaque appel, entrant comme sortant. Oh, et voici comment appeler à frais virés en Espagne, au cas où vous vous poseriez la question.