Les “ Nutjobs ” d’Hollywood ruinent la franchise des Oscars ⋆ .

Adam Carolla existe en dehors de l’écosystème du divertissement, ce qui lui permet de dénoncer ses défauts sans craindre d’être annulé.

Il dirige son propre «bateau pirate», une société composée de podcasts, de livres à succès, de documentaires salués par la critique et d’une carrière de stand-up régulière. Il est également un observateur attentif de la révolution éveillée d’Hollywood, une force motrice derrière le déclin des Oscars en tant qu’institution culturelle, pour l’entendre le dire.

«Je pense qu’ils ruinent la franchise», a déclaré Carolla à propos d’une émission qui a vu ses cotes baisser de 56% par rapport à l’année précédente.

Carolla a décomposé le gala de remise des prix de dimanche sur son podcast du lundi, y compris pourquoi l’émission ne comporte plus d’animateur officiel.

Il a noté comment Regina King, le réalisateur de One Night in Miami qui a ouvert la cérémonie, avait en fait eu plus de temps à l’écran au départ que l’animateur précédent à deux reprises, Carolla chum Jimmy Kimmel.

L’équipe de podcast a suggéré d’appeler la nuit «sans hôte» a permis à King et aux présentateurs suivants d’éviter le contrôle de réveil qui empêche les comédiens de prendre le concert. Kevin Hart a atterri et perdu le concert d’animation des Oscars après que certaines de ses plus vieilles et laides blagues aient «refait surface» en 2018.

L’émission n’a pas eu d’animateur «officiel» depuis ce temps.

“Nous ne vous qualifierons pas d’hôte, nous n’aurons donc pas à examiner chaque Tweet que vous avez envoyé”, a déclaré Carolla. «Nous avons, de facto, un hôte… Je dirais qu’en avoir un avec le sens de l’humour serait génial.»

Plus tard, il s’est moqué de King pour avoir insulté les téléspectateurs qui n’aiment pas la politique d’extrême gauche de l’émission.

«Et je dois être honnête, si les choses s’étaient déroulées différemment la semaine dernière à Minneapolis, j’aurais peut-être échangé mes talons contre des bottes de marche», a déclaré King, faisant référence aux multiples verdicts de culpabilité de l’officier Derek Chauvin dans la mort de George Floyd.

«Maintenant, je sais que beaucoup d’entre vous, à la maison, veulent atteindre votre télécommande quand vous avez l’impression qu’Hollywood vous prêche. Mais en tant que mère d’un fils noir, je connais la peur avec laquelle tant de gens vivent, et aucune renommée ou fortune ne change cela, d’accord?

“Hors de la porte, nous devons parler de George Floyd”, a déclaré Carolla, notant plus tôt dans le podcast, “je ne cherchais pas ma télécommande. Je l’avais en position couchée.

«Et quelles sont les chances que si les choses ne se passaient pas ainsi, vous auriez sauté les Oscars, enfilé vos chaussures de marche et emmené dans la rue? «news girl» apolitique et co-animatrice Gina Grad mentionné.

“Merci d’avoir déçu tout le monde au sommet de la série et d’admettre que ce n’est pas ce que l’Amérique veut entendre, mais je vais le livrer quand même parce que je suis une mère”, a déclaré Carolla.

Carolla a critiqué le spectacle pour avoir transformé le segment traditionnel «In Memoriam», honorant les artistes qui ont passé l’année précédente, en un signal de vertu encore plus éveillé.

«Ils ont travaillé une sorte de chose politique, Black Lives Matter là-dedans», dit-il à propos du segment. «Si mon grand-père était un grand directeur de la photographie, je veux juste voir ça. Je ne veux pas du monde extérieur et, quel est l’effet Ferguson, être tissé dans le «In Memoriam». »

La présentatrice Angela Basset a annoncé le segment, soulignant que certains étaient morts en 2020 du COVID et d’autres causes, telles que la pauvreté et le racisme.

“Greffer ce wokisme étrange sur tout”, a déclaré Carolla. «Juste f *** ing tenez-vous à [honoring late artists], dingues. “

«Nous ne sommes pas ici pour honorer tous ceux qui sont morts», a-t-il ajouté.

Carolla ne pouvait pas quitter le sujet sans remarquer comment Hollywood, Inc. a transformé une partie de la gare Union en un décor chic de style salle de bal pour la cérémonie.

«Ils ont dû balayer tous les sans-abri pour réussir ce truc», a-t-il ajouté.

Ce n’était pas le seul problème. L’événement a forcé la fermeture temporaire d’un site de test COVID-19 et a laissé les navetteurs locaux se démener pour un plan B.

