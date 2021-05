Les objectifs climatiques de Biden sont clairs, concis et concordants… Attendez… Quoi? ⋆ 10z viral

par Robert Wheeler, The Organic Prepper:

Actuellement, il y a beaucoup de confusion sur les «objectifs climatiques» de l’administration Biden. Les médias MSM ne sont pas clairs dans leurs rapports sur ce que Biden a dit par rapport à ce que Biden fera par rapport à ce que les militants anti-progrès malthusiens veulent qu’il fasse.

Nous vous assurons que MSM ne vous dit pas la vérité, mais nous le sommes!

Il semble que l’administration Biden tente d’être l’administration la moins transparente de l’histoire américaine. Ce que Biden prévoit réellement de faire en ce qui concerne ses objectifs climatiques n’a pas encore été précisé.

Le premier article écrit sur le problème provenait du Daily Mail, qui comprenait la déclaration de Biden. Puis une explication (bien qu’une transition mal conçue dans cette explication). Cette explication du Daily Mail était un exemple de ce que les «experts» suggèrent qu’il sera nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques de Biden.

Naturellement, CNN, Snopes et tous les autres gardiens (euh, vérificateurs de faits) se sont précipités pour souligner que le Daily Mail se livrait à un journalisme de mauvaise qualité. Biden a déclaré qu’aucune de ces choses et que le plan de Biden créerait des emplois, sauverait la planète, mettrait fin à la faim dans le monde et sauverait tous les chiots.

Alors, qu’a annoncé le président?

Lors de son sommet sur le climat, Biden a annoncé: «un nouvel objectif pour les États-Unis d’atteindre une réduction de 50 à 52% par rapport aux niveaux de 2005 de la pollution nette aux gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie en 2030.»

Il a déclaré que le plan mettrait les États-Unis sur la voie de zéro émission de carbone d’ici 2050 au plus tard, arguant qu’il créerait également des emplois et stimulerait l’économie.

Cependant, Biden n’a pas publié de détails fermes sur la façon dont son plan affectera l’Américain moyen. Un plan aussi ambitieux pourrait impliquer des changements dramatiques dans la façon dont les Américains vivent leur vie quotidienne.

Et qu’a dit Biden lors du Virtual Leaders Summit?

Voici ce qu’il a dit au monde.

Hier, j’ai annoncé que les États-Unis avaient pris un nouvel engagement, dans le cadre de l’Accord de Paris, de réduire nos émissions de 50 à 52% d’ici la fin de cette décennie. Et nous y arriverons en investissant dans les travailleurs américains, les emplois américains, les infrastructures américaines et en bâtissant une économie plus forte et plus résiliente. Nous saluons également les objectifs ambitieux annoncés cette semaine par deux grands partenaires. Mon bon ami, le Premier ministre du Japon, le Premier ministre Suga, a annoncé que le Japon réduirait ses émissions jusqu’à 60 – excusez-moi – 50 pour cent sous les niveaux de 2013, doublant presque son objectif actuel. Le premier ministre Trudeau, un autre bon ami du Canada, réduira ses émissions jusqu’à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005. Ces annonces s’ajoutent à un leadership démontré et à des objectifs existants solides fixés par l’Union européenne et le Royaume-Uni. Et ensemble, ces engagements signifient que la moitié de l’économie mondiale est désormais engagée à – pour accélérer l’action dont nous avons besoin – à un rythme dont nous devons limiter le réchauffement à 1,5 degré – un montant au-delà de ce que les scientifiques nous disent – ont dit 1000 fois – nous pourrions tous être à un point de non-retour.

Continuez à lire les remarques de Biden au Sommet virtuel des leaders ici.

Nous devons changer quoi, quand pour atteindre les objectifs climatiques de Joe?

Le Daily Mail a décidé de se tourner vers les «experts» et les «scientifiques» que Biden et la gauche malthusienne aiment toujours suivre. Ce qui les a conduits à des études comme celle du Center for Sustainable Systems de l’Université du Michigan, intitulée «Implications of Future US Diet Scenarios on Greenhouse Gas Emissions».

Comme le résume le Daily Mail, pour atteindre les objectifs de Biden, les Américains doivent apporter les changements suivants d’ici 2030:

Les Américains devront peut-être réduire leur consommation de viande rouge de 90% et réduire de moitié leur consommation d’autres aliments d’origine animale. Selon une étude du Center for Sustainable Systems de l’Université du Michigan, apporter progressivement ces changements d’ici 2030 pourrait entraîner une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre liées à l’alimentation. Pour ce faire, il faudrait que les Américains ne consomment qu’environ quatre livres de viande rouge par an ou 0,18 once par jour. Cela équivaut à consommer environ un hamburger de taille moyenne par mois.

Fait intéressant, le Daily Mail est considéré comme un tabloïd, mais souvent leur couverture de la politique américaine est plus approfondie et impartiale que notre propre courant dominant.

