Les objectifs de Jack Aitken reviennent à l’action sim / course le mois prochain

Jack Aitken a pour objectif de reprendre les fonctions de simulateur Williams et de course GT en septembre après son accident à Spa.

Le pilote anglo-coréen a subi une fracture de la clavicule et des vertèbres lors d’un accident aux 24 Heures de Spa, sa voiture ayant été heurtée par d’autres pilotes alors qu’elle était bloquée au sommet de l’Eau Rouge.

Aitken est maintenant sur le point de subir une intervention chirurgicale à la clavicule, espérant que cela le rapprochera de son objectif de revenir à la fois sur le simulateur Williams et le GT World Challenge le mois prochain.

Heureusement, la convalescence en cours du joueur de 25 ans progresse bien.

“Je me sens plutôt bien”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Pour être honnête, assez bon pour que de temps en temps j’oublie que j’ai cassé quelques trucs et que je me lève trop vite !

« J’ai consulté quelques spécialistes, à la fois pour la fracture de mon dos et pour ma clavicule. Je reçois donc un peu plus d’informations sur tout cela, et cela m’a en fait été très utile.

« Rester assis toute la journée à me demander quand j’irai mieux est assez douloureux en soi. Mais pas trop mal.

«Je cherche à revenir rapidement, plutôt que de savoir si je peux revenir cette saison du tout.

« Il y a quelques courses au calendrier GT, qui arrivent à la fin de l’arrêt, et je pense que ça va être vraiment difficile pour moi de faire. Donc je vais probablement les manquer. Mais j’espère être de retour en course d’ici la fin septembre.

« Williams m’a déjà demandé quand je pourrais revenir dans la simulation, car je faisais beaucoup de bon travail et malheureusement, il a été interrompu. J’ai dit que je cherchais à revenir en septembre.

Aitken a fait ses débuts en Formule 1 en 2020 pour Williams, remplaçant George Russell au Grand Prix de Sakhir après que son compatriote a fait une apparition unique pour Mercedes.

En plus d’être le pilote de simulation de Williams pour 2021, il reste également leur pilote de réserve, et il y a donc une apparition aux essais libres 1 qui l’attend lorsqu’il sera en forme.

“Je leur parle toujours du moment où nous ferons mon FP1”, a-t-il confirmé.

« Selon l’évolution du calendrier, il s’agira probablement de courses flyaway à la fin de l’année. Donc je veux vraiment être en forme pour ça, et prêt à intervenir évidemment si on a besoin de moi [as a reserve]. “