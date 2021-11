Les objectifs de transfert de Tottenham incluent les gardiens de but anglais Sam Johnstone et Dean Henderson en tant que successeurs à long terme d’Hugo Lloris

Tottenham Hotspur a intensifié sa recherche d’un nouveau gardien numéro un pour succéder à Hugo Lloris à la fin de cette saison, selon des informations.

Le vainqueur de la Coupe du monde de 34 ans est le gardien de premier choix du club depuis qu’il a rejoint Tottenham en provenance de Lyon en 2012.

getty

Lloris célèbre avec l’ancien manager des Spurs Mauricio Pochettino après avoir battu l’Ajax 3-2 pour réserver sa place en finale de la Ligue des champions

L’international français a joué sous six managers différents pendant son séjour dans le nord de Londres, avec 386 fois toutes compétitions confondues.

Au cours de ce qui approche d’une décennie à Tottenham, Lloris est également devenu le détenteur du record d’apparitions en Premier League du club avec 310 matchs de haut niveau sous un maillot des Spurs.

Il est également actuellement le joueur le plus ancien du club, mais son avenir à Tottenham est incertain à l’approche des six derniers mois de son contrat.

Lloris, qui aura 35 ans le lendemain de Noël, est en fin de contrat à la fin de la campagne en cours, son contrat allant jusqu’en août 2022 pour terminer dix ans en tant que n ° 1 des Spurs.

Selon le Daily Mail, il n’y a eu aucune discussion sur la prolongation du séjour de Lloris dans la tenue du nord de Londres au-delà de cette saison.

Le rapport affirme également qu’une liste de remplaçants possibles a déjà été établie car, sans décision finale prise sur l’avenir de Lloris, il est probable qu’il quitte le club pour relever un nouveau défi.

Sam Johnstone a été en forme étincelante pour West Brom la saison dernière, malgré leur relégation de la Premier League

Le gardien de West Bromwich Albion, Sam Johnstone, serait l’un des meilleurs gants identifiés comme l’un des remplaçants potentiels du Français la saison prochaine.

Le joueur de 28 ans a été appelé dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020, bien qu’il n’ait pas joué de match, et a conservé sa place dans le groupe de Gareth Southgate pour les récents éliminatoires alors que les Three Lions ont réservé leur place à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il a remporté trois sélections pour son pays depuis sa première convocation en Angleterre plus tôt cette année, et un retour en Premier League donnerait sûrement un plus grand coup de pouce à ses espoirs internationaux.

Pendant ce temps, le gardien de deuxième choix de Manchester United, Dean Henderson, figure également sur la liste des cibles des Spurs.

getty

Dean Henderson a continué à avoir du mal à trouver du temps de jeu régulier à Manchester United derrière le n ° 1 David de Gea

Le Mail rapporte également que le joueur de 24 ans souhaiterait remplacer l’actuel capitaine des Spurs pour lancer sa carrière, son chemin vers un temps de jeu plus régulier à Old Trafford étant bloqué par David de Gea qui a été l’un des interprètes exceptionnels de United, donc loin ce terme.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018, Lloris, pense qu’il lui reste encore des années à jouer au plus haut niveau avant de se retirer du football professionnel.

Il a déclaré: « Il n’y a rien du club sur un contrat mais il n’y a pas de problème. Nous verrons plus tard à ce sujet.