Les objectifs et les résultats ESG de l’employeur sont importants pour les talents de la nouvelle génération

Par Rajul Mathur

La fréquence et la gravité croissantes des pertes liées au changement climatique, amplifiées par COVID-19, ont fait en sorte que les questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) deviennent l’attention et la priorité de tous, qu’il s’agisse des décideurs politiques, des investisseurs, des conseils d’administration, des organisations ou même des employés individuels. .

En 2020, Larry Fink, président et chef de la direction de Blackrock, la plus grande société de gestion d’actifs au monde, avait souligné l’accent mis sur les objectifs climatiques et lié la même chose à leur stratégie d’investissement. Il avait également exigé des divulgations sur les objectifs liés au climat pour toutes leurs sociétés d’investissement.

Un rapport de Pensions & Investments et The Thinking Ahead Institute a révélé que plus de huit consommateurs mondiaux sur 10 s’attendent à ce que les PDG prennent la tête des questions sociétales, et que les 500 meilleurs gestionnaires d’actifs mondiaux associent diversité, équité, inclusion ( DEI) et les principes ESG.

Notamment, 58 % des employés tiennent compte des engagements sociaux et environnementaux d’une entreprise lorsqu’ils décident où travailler, et les employés sont trois fois plus susceptibles de rester et 1,4 fois plus engagés dans ce qu’ils considèrent comme des organisations à vocation. À mesure que l’urgence de lutter contre le changement climatique s’intensifie, cette tendance va s’accentuer.

Si nous examinons les tendances mondiales de la main-d’œuvre, plusieurs études de recherche ont estimé la composition de la main-d’œuvre en 2020 et au-delà, et la plupart d’entre elles prédisent que la génération Z (née entre 1997 et 2012) et la génération Y (née entre 1981 et 1996) constitueraient ensemble plus de 60 % de la population active (et au-delà) d’ici 2025.

Une enquête de la Banque OCBC auprès des millennials en 2019 a montré que la génération Y ou la génération Y (et plus significativement, la génération Z) s’intéressent aux grands enjeux sociétaux. Les cinq causes les plus importantes qui les intéressent sont les droits de l’homme (82 %), la pauvreté (81 %), le climat et l’environnement (79 %), l’aide aux personnes âgées (79 %) et la sensibilisation à la santé mentale (79 %). Beaucoup de ces enjeux sont au cœur de l’ESG (social, bien-être et environnemental).

Il ne fait aucun doute que les organisations doivent non seulement mesurer les domaines d’impact ESG, mais également communiquer périodiquement les progrès à toutes les parties prenantes, y compris leurs employés.

Comment mesurer ces objectifs sous l’angle du capital humain ?

Le modèle de valeur et de risque du capital humain de Willis Towers Watson définit les domaines clés qui peuvent avoir un impact ESG à partir du prisme du capital humain en se concentrant sur des domaines tels que le bien-être, le DEI, l’expérience des employés et l’excellence opérationnelle. Certains des indicateurs clés peuvent inclure :

Mesures sociales : les mesures sociales liées aux employés comprennent les ratios d’équité salariale, les objectifs de diversité et de représentation, le taux de rétention des meilleurs talents, l’investissement dans la mise à niveau des employés, le retour sur investissement et le coût total du travail. Des mesures telles que le taux de réclamation des prestations et la valeur totale de la main-d’œuvre sont réparties dans toutes les catégories. Les mesures de gouvernance et d’éthique liées au capital humain incluent les politiques de dénonciation, les comportements contraires à l’éthique liés aux pertes monétaires, le licenciement et les incitations contre la prise de risque excessive, les rôles des responsables des risques, etc. .Les mesures environnementales comprennent le rapport sur les améliorations des objectifs de neutralité carbone et l’alignement de la rémunération de la haute direction (incitation à long terme) sur ces objectifs.

Aller de l’avant

Lors de la définition, du développement et de la mise en œuvre des mesures ESG, les organisations doivent les aligner sur leur stratégie commerciale globale, leur objectif et leur culture d’entreprise.

Les organisations doivent choisir les mesures avec soin et respecter les principes déjà utilisés pour mesurer le capital physique et financier, notamment l’importance relative, la pertinence et la signification, la mesurabilité, la fiabilité, la comparabilité, l’opportunité, l’auditabilité et le rapport coût/bénéfice.

À l’avenir, les organisations progressistes doivent intégrer des mesures ESG significatives dans les attentes de performance et les plans d’incitation des dirigeants pour apporter des changements substantiels et obtenir des résultats concrets.

L’auteur est consultant en chef, talent et récompenses, Inde, Willis Towers Watson. Les opinions sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.

