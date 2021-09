Il est si facile de se laisser entraîner par tous les objectifs qui n’ont pas d’importance. Dans la vie comme dans les affaires, il est presque impossible de rester concentré sur les choses qui comptent le plus.

Je passe une bonne partie de mon temps à fréquenter des groupes en ligne pour les mamans d’enfants autistes. Les femmes que j’y rencontre comprennent mon monde d’une manière différente de la plupart. Chaque jour, nous accueillons de nouvelles mamans dans notre cercle – elles nous rejoignent lorsque leurs enfants sont diagnostiqués et elles s’inquiètent généralement du moment où leurs enfants apprendront des compétences spécifiques (comme parler) et elles veulent un plan pour atteindre ces objectifs. Il existe d’innombrables histoires de réussite, d’étapes franchies, d’indépendance acquise… mais je rappelle toujours que le but n’est pas d’amener nos enfants à un état neurotypique normal. Notre objectif est de les aider à être le plus heureux possible. Période. Toutes les autres choses ne sont que la cerise sur le gâteau.

Ce week-end, j’ai passé du temps à réfléchir aux objectifs qui comptent réellement pour moi et mon entreprise. Je suis le premier à admettre que je suis très axé sur les résultats et que j’aime vérifier les tâches de ma liste et augmenter mes revenus et mes bénéfices.

Mais ce ne sont pas les objectifs qui comptent vraiment.

Mon objectif le plus important est de subvenir aux besoins de ma famille, mais cela signifie plus que simplement gagner de l’argent. La partie argent est importante, ne vous méprenez pas, mais je dois aussi leur fournir mon temps, mon attention, mon énergie et mon amour. C’est assez difficile à faire si je me concentre toujours sur le fait de travailler et de générer plus de ventes.

Alors, comment travailler moins de temps, conserver plus d’énergie pour sa famille tout en gardant les lumières allumées ? Voici ce que je fais qui fonctionne pour moi :

Blocage du tempsIdentifier la chose la plus importante chaque jourDire nonDéléguerFaire moins de choses

Ce qui est amusant, c’est que ces techniques m’aident également à accomplir davantage de tâches et ont amélioré mes revenus.

Blocage du temps :

Ah, le blocage du temps. Honnêtement, je ne sais pas comment j’ai survécu avant de commencer à adopter cette approche pour gérer mon temps. C’est probablement plus facile à comprendre si je vous montre, alors regardez cette vidéo rapide sur la façon dont je gère ma liste hebdomadaire de choses à faire et que tout fonctionne en une semaine de travail de 25 heures.

Identifier la chose la plus importante chaque jour :

Si vous n’avez pas regardé la vidéo de blocage du temps, commencez par le faire. L’idée de la chose la plus importante est que même les jours où tout va complètement de travers, si je peux faire la chose la plus importante pour ce jour-là, alors je peux appeler la journée un succès. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de choses importantes que je dois faire chaque jour, mais mon travail consiste à identifier une seule chose chaque jour et à m’assurer qu’elle se produise.

Cela peut ressembler un peu à manger de la grenouille, mais la différence pour moi est que je regarde ce qui est le plus important pour la journée, pas ce qui pourrait être le plus difficile ou le plus douloureux à faire. Je suis un procrastinateur désespéré et je sais que me pencher sur mes manières de procrastiner m’amènera beaucoup plus loin que de me battre contre cela. Alors, je vais me permettre de remettre à plus tard les tâches ennuyeuses, pas amusantes, stressantes et tout simplement laides… tant qu’elles ne sont pas la chose la plus importante de la journée.

Dire non :

Je suis du genre “actes de service”. J’aime dire oui, j’aime être l’aide, j’aime vraiment alléger le fardeau des autres. Donc, pour moi, il m’a fallu des années de pratique pour devenir bon (d’accord, plutôt bon) à dire non aux choses que je ne devrais pas ou ne veux pas faire et à déléguer autant de ma charge de travail que possible.

Dire non est difficile à faire, mais dire non est le seul moyen de vous libérer pour dire oui quand cela compte vraiment. Dire non est ce qui vous permet de sortir à temps de votre bureau et de votre maison avec vos enfants. Dire non est ce qui établit les limites dont vous avez besoin pour conserver votre précieuse énergie. Dire non est ce qui vous empêche de vous sentir dépassé, surmené et debout toute la nuit à vous soucier de faire tout ce qui est en votre pouvoir.

La question que je me pose quand je sais que je devrais dire non à un projet ou à une demande de mon temps est « qu’est-ce qui peut arriver de pire si je dis non ? » La liste des conséquences était écrasante, mais maintenant c’est généralement « ils trouvent quelqu’un d’autre pour le faire et je n’ai pas à le faire ». Entraînez-vous à dire non et vous serez surpris de voir à quel point cela devient facile et vous trouverez de bien meilleures choses auxquelles dire oui.

Déléguer :

Cela peut être une autre tâche difficile, surtout si vous êtes propriétaire d’une entreprise en solo ou si vous n’avez pas l’impression d’avoir quelqu’un dans votre équipe à qui vous pouvez déléguer. Je dis, commencez petit. Même dire non est une forme de délégation (vous réattribuez fondamentalement cette tâche à la personne qui vous a demandé de le faire).

Certaines façons dont je me suis amélioré dans la délégation sont :

Embaucher une équipe d’assistants virtuels qui peut gérer à peu près tout ce que je peux documenter pour eux. Ils font de 5 à 25 heures de travail pour moi par semaine de toutes les tâches que je ne veux tout simplement pas faire. En partenariat avec d’autres fournisseurs de services qui peuvent gérer les débordements ou prendre en charge le genre de travail que nous ne faisons plus. Lorsque nous avons réduit notre offre pour ne proposer que des services de sites Web, nous nous sommes appuyés sur nos collègues pour aider nos clients à répondre à leurs autres besoins.Laisser les personnes que je paie faire le travail pour lequel je les paie. Vous n’avez peut-être pas d’équipe, mais vous travaillez probablement au moins avec un ou deux entrepreneurs. Et si vous êtes comme moi, vous vous retrouvez coincé au beau milieu du travail que vous leur avez demandé de faire… ralentissant le processus et créant des barrages routiers là où il ne devrait vraiment pas y en avoir. Déléguer est tellement plus simple lorsque vous vous mettez à l’écart et laissez votre équipe faire le travail pour lequel vous l’avez embauchée. Vous constaterez peut-être même qu’ils peuvent le faire mieux et plus rapidement que vous ne le pourriez de toute façon.

Faire moins de choses :

C’était difficile pour moi. Prendre la décision de n’offrir que des services de site Web a demandé un vrai courage. Vous voyez, j’avais peur que mes pairs pensent que je n’étais pas assez bon dans tout ce domaine pour continuer à offrir une gamme complète de services marketing. J’avais peur que les clients choisissent de travailler avec des agences qui peuvent tout faire sous un même toit. J’avais peur que nous manquions les revenus de tous les services que nous n’offririons plus.

Mais, au lieu de cela, mes collègues ont répondu de manière extrêmement positive. Les nouveaux clients de notre site Web apprécient l’approche simple et la qualité que nous offrons. Et une offre plus simple est en fait plus facile à vendre (je sais, cela aurait dû être évident), donc les revenus sont en hausse et nous sommes plus rentables que jamais.

Quels sont les objectifs qui comptent réellement pour vous ? Comment pouvez-vous changer vos habitudes et votre style de travail pour concrétiser ces objectifs ?

Auteur : Heather Steele

Heather convertit le café en code depuis 1997, maintenant elle fait sortir le code de l’argent pour ses clients.

Après presque une décennie de marketing dans un cadre d’entreprise, elle en a eu marre d’être un rouage d’entreprise et a décidé de faire cavalier seul, amorçant une entreprise basée sur un principe simple :

Partenariat.

