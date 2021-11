Les objets d’Amy Winehouse mis aux enchères, amassant des millions

Environ 800 objets ayant appartenu à la chanteuse britannique Amy Winehouse ont été vendus aux enchères à Los Angeles les 6 et 7 novembre. Selon la maison de vente aux enchères de Julien, plus de 4 millions de dollars ont été amassés. Parmi les effets personnels de l’artiste, décédée en 2011, se trouvent une robe qu’elle portait cette année-là lors de son dernier concert, qui a été vendue 243 000 $ US, un sac à main en forme de cœur qu’elle a utilisé pour des récompenses britanniques et un Dolce & Gabbana pour 150 000 $, 30 fois plus que son prix de base. Tous les fonds iront à la Fondation Amy Winehouse, qui aide les jeunes qui luttent contre toute dépendance.

