Les objets de mon livre reflètent le riche mélange qu’est l’Inde d’aujourd’hui : Vidya Dehejia

Dans cet épisode du Sandip Roy Show, Vidya Dehejia, professeure Barbara Stoler Miller d’art indien et sud-asiatique à l’Université de Columbia, parle de son nouveau livre, India: A Story Through 100 Objects. Extraits édités :

Sandip : A une époque où l’on semble chercher des raisons de s’offusquer de tout et n’importe quoi, il semble plutôt audacieux d’essayer de raconter une histoire de l’Inde à travers 100 objets.

Vidya: Oui, c’est effectivement un peu audacieux. Au moment où le livre est sorti, j’ai commencé à me rendre compte qu’il contenait un certain nombre de problèmes qui susciteraient l’intérêt et la curiosité des gens et peut-être aussi des objections. Nous sommes constamment entourés d’objets. Que ce soit dans nos maisons ou dans nos bureaux, nous sommes entourés de ces choses, des choses qui permettent notre quotidien, qui les dictent. Ce sont surtout des choses que nous tenons pour acquises. Mais ces objets parlent de nous et ils ont une histoire à raconter, une histoire qui reflète nos valeurs, nos aspirations, nos réalisations au fil du temps, voire nos rêves. Les objets révèlent plus sur nous que nous ne le pensons. Vous entrez dans la maison d’une personne et vous regardez autour de vous et vous formez immédiatement un jugement. Comment choisissez-vous les objets ? C’était la partie la plus difficile.

Je ne pense pas qu’il existe un point de vue purement objectif sur quoi que ce soit. Mais mon idée était de permettre à ces objets d’occuper le devant de la scène et de raconter une histoire.

L’une des choses que je voulais faire était de permettre à ces objets de faire la lumière sur les priorités variables qui sont devenues évidentes au fil du temps, les différents volets de réalisation qui sont apparus au fil des âges et qui ont vraiment créé cela, ce que je considère comme un mélange multiculturel très riche qui est l’Inde d’aujourd’hui.

Sandip : Alors, aviez-vous une idée de l’histoire plus large de l’Inde que vous vouliez raconter et avez-vous trouvé les objets qui correspondent à l’histoire ou l’histoire a-t-elle émergé pour vous à la suite des objets que vous avez choisis ?

Vidya: C’est une question intéressante. Non, je ne suis pas parti d’une histoire et choisi les objets. Mes élèves de Columbia choisissaient aussi des objets et me les envoyaient. Ils étaient tous fascinés. Qu’en est-il de cette chose magnifique? Et puis je dirais qu’il y a tellement de ce genre de choses dans le livre. Je dois l’agrandir pour raconter l’histoire de toute l’Inde. Il ne peut pas être si fortement enraciné ni dans la période moghole ni dans le sud de l’Inde. L’idée était de l’étendre géographiquement, de l’étendre dans le temps. J’ai réalisé qu’il y aurait certainement des objections sur le fait que certains objets n’étaient pas dans ce livre.

Mais je dois dire une chose sur les objets que j’ai choisi d’illustrer dans ce volume. Laisser entendre que les plus beaux objets de l’Inde sont tous à l’étranger parce que j’ai choisi des objets dans des musées à l’étranger est un non-sens complet. Nos richesses sont presque entièrement ici dans ce pays. Alors pourquoi ai-je choisi d’illustrer des objets en grande partie issus de collections d’outre-mer ? Parce que nos musées publics et nos autres institutions ne possèdent pas de photographies d’images en haute résolution et elles ne sont pas très communicatives.

Sandip : Vous appelez ce livre l’histoire d’un peuple. En quoi vouliez-vous que ce soit différent de l’histoire de l’Inde que nous apprenons en cours d’histoire à l’école ?

Vidya: Cela inclut des objets de l’élite, mais cela ne devrait pas être entièrement de l’élite. Je ne voulais pas que ce soit une histoire des maharajahs et des ranas et des empereurs et des différents rois. Par exemple, si vous regardez le magnifique ostensoir du tabernacle de Goan en argent. C’est un oiseau saisissant et l’ostensoir, qui représente en quelque sorte l’hostie, est le corps du Christ et le vin est le sang du Christ. Il a été commandé et offert à l’église par quelqu’un qui pouvait se permettre de créer une énorme chose en argent, mais les gens qui viendraient là-bas seraient des gens ordinaires, des gens qui allaient à l’église et qui pourraient voir cette belle objet.

Ou les beaux bijoux granulés du premier siècle de cette ère créés par un artisan inconnu. Il aurait été commandé et payé par un client fortuné qui aurait voulu le porter. Mais des pièces très similaires se trouvent en Andhra et également près d’Allahabad, dans une large partie du pays. Ce n’est pas seulement de l’embellissement pur ; il a une signification d’un autre type. En Inde, la parure a tellement plus de sens que dans de nombreux autres pays. Il apporte la fortune. Et en fait, si vous êtes sans bijoux, c’est presque considéré comme de mauvais augure.

Sandip : Vous vouliez raconter une histoire sur le type de multiculturalisme qui a toujours fait partie de l’histoire de l’Inde. Comme vous avez cette sculpture indienne qui a été trouvée à Pompéi. Que se passait-il là-bas ?

Vidya: Oui, c’est une belle pièce, elle mesure un peu moins de 10 pouces de hauteur, de l’ivoire, donc un matériau évidemment précieux. Jolie petite figurine d’une femme ornée de manière exubérante, un grand nombre de colliers, des bracelets allant du poignet au coude, des bracelets de cheville du genou à la cheville, magnifique petite pièce. Et, bien sûr, elle est la contrepartie exacte des sculptures en grès des Yakshis sur les premiers stupas, comme Sanchi en Inde centrale près de Bhopal. Au stupa de Sanchi, nous avons une inscription qui parle des sculpteurs d’ivoire de la ville voisine de Vidisha. Nous savons donc que la sculpture sur ivoire s’y déroulait. Et c’est évidemment une pièce créée par ces sculpteurs d’ivoire qui étaient aussi avec les tailleurs de pierre de Sanchi. Et que fait-elle à Pompéi ? Cela fait partie de ce métier extraordinaire. Les premiers siècles, avant notre ère et notre ère, étaient vraiment l’âge de l’entreprise mercantile d’une manière extraordinaire. Nous savons, par exemple, que le poivre était l’un des articles les plus importants provenant d’Inde, et c’était un article prisé à Rome. Nous avons récemment trouvé un livre de recettes romaines de cette période contenant 400 recettes, et seulement cinq d’entre elles n’utilisent pas de poivre.

