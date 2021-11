Les « obligations Bitcoin » d’El Salvador, classées indésirables, ont l’air explosif (Pensez au volcan)

Bien que la nouvelle obligation liée au bitcoin d’El Salvador soit l’un des instruments à revenu fixe les plus productifs au monde, elle pourrait s’avérer plus risquée que les obligations d’État en circulation du pays, qui sont déjà classées comme indésirables.

Certains experts ont déclaré que la nouvelle offre pourrait avoir du mal à attirer les investisseurs, en particulier parce que l’obligation semble payer des intérêts à un taux inférieur à celui des obligations conventionnelles libellées en dollars du pays.

Le président salvadorien Nayib Bukele a annoncé samedi son intention d’émettre un « Bitcoin Bond » d’un milliard de dollars avec une échéance de 10 ans sur le réseau liquide. La moitié de l’argent collecté servira à acheter du bitcoin, et le reste financera la construction d’une nouvelle « Bitcoin City » le long du golfe de Fonseca près d’un volcan.

L’obligation – développée par Blockstream et traitée par Bitfinex – offrira un coupon de 6,5%, soit le taux des paiements d’intérêts annuels. En outre, les investisseurs recevront des dividendes générés par la liquidation échelonnée des avoirs en bitcoins, qui débutera à partir de la sixième année. Le rendement annualisé des investisseurs pourrait atteindre 146% la 10e année, selon les projections de Blockstream.

Comparez cela avec le rendement de référence à 10 ans des obligations d’État en circulation du Salvador, actuellement autour de 13%, selon Marc Ostwald, économiste en chef et stratège mondial chez ADM Investor Services International (ADMISI).

Pour un autre contexte, le Trésor américain à 10 ans, considéré par de nombreuses autorités mondiales et investisseurs obligataires comme ayant une solvabilité irréprochable, rapporte environ 1,5%.

Le prix du bitcoin passera-t-il à 1 million de dollars ?

Mais les performances projetées de la nouvelle obligation salvadorienne sont basées sur des modèles Blockstream suggérant que le bitcoin atteindra 1 million de dollars au cours des cinq prochaines années – un objectif agressif étant donné que la crypto-monnaie se négocie actuellement autour de 58 000 $.

Certains investisseurs pourraient parier que la période de blocage – au cours de laquelle 500 millions de dollars de bitcoins seraient hors circulation – pourrait elle-même contribuer à une nouvelle course haussière.

« Quiconque achète cette obligation adossée au bitcoin parie sur la crypto-monnaie de manière très importante, ignorant le marché du crédit qui signale actuellement qu’El Salvador est très confronté à une situation de surendettement », a déclaré Ostwald à CoinDesk dans un e-mail.

Les prix des obligations d’État en circulation du pays échéant en 2032 se sont négociés au-dessus de 110 cents pour un dollar en avril – bien au-dessus de la valeur nominale – et n’ont cessé de baisser depuis. Récemment, ils changeaient de mains en dessous de 75 cents pour un dollar, fournissant un exemple très pertinent de la volatilité des obligations des marchés émergents.

Les obligations d’El Salvador considérées comme de mauvaise qualité

Les sociétés de notation ont déjà qualifié de négative l’incursion du bitcoin du pays d’Amérique centrale.

Le Salvador a adopté le bitcoin comme monnaie légale en juin. Un mois plus tard, Moody’s a abaissé la note à long terme de l’émetteur en devises étrangères et les notes de premier rang non sécurisées du pays à Caa1 de B3, citant la décision d’adopter le bitcoin comme signe d’une gouvernance faible. Les obligations notées Caa1 sont jugées de mauvaise qualité, de mauvaise qualité et soumises à un risque de crédit très élevé.

La dernière annonce d’émission d’obligations adossées à des bitcoins pourrait attirer davantage la colère des agences de notation et des partenaires internationaux.

« Je soupçonne que les obligations salvadoriennes sont suffisamment risquées, et l’ajout de bitcoin en plus exclut la plupart des investisseurs de détail et davantage d’investisseurs institutionnels », a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex, à CoinDesk dans un e-mail.

Charlie Morris, CIO de ByteTree Asset Management, a déclaré que l’émission d’obligations liées au bitcoin pourrait isoler davantage El Salvador.

« C’est dangereux car si le plan tourne mal, qui sauvera la situation ? » Morris a déclaré, ajoutant que les prévisions d’un million de dollars de Blockstream pour le bitcoin (BTC) sont extrêmement optimistes.

Les obligations bitcoin du Salvador sont-elles un gadget ?

Selon Chandler de Bannockburn, les nouvelles obligations bitcoin du pays semblent être un gadget pour obtenir des taux d’intérêt plus bas.

Les coûts d’emprunt ont tendance à être plus élevés dans les pays endettés à faible croissance économique comme le Salvador, la Grèce, le Sri Lanka et le Mozambique. Chacun de ces pays offre un rendement à deux chiffres sur son obligation de référence à 10 ans.

Cependant, en allouant la moitié du produit de la vente de la dette au bitcoin, le gouvernement salvadorien donne aux investisseurs une part de la hausse possible du prix de la crypto-monnaie. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi les investisseurs seraient prêts à acheter les nouvelles obligations bitcoin du pays à un rendement inférieur à celui qu’ils obtiendraient des obligations en circulation conventionnelles du Salvador.

Selon Chandler, « la tentative désespérée » pourrait fonctionner mais nécessiterait d’avoir de la chance sur le bitcoin, dont la valeur intrinsèque, ou son absence, continue d’être débattue. Chandler dit que d’autres pays devraient suivre l’exemple d’El Salvador mais ne le feront probablement pas.

« Je doute que de nombreux trésoriers d’entreprise achètent des bitcoins comme Tesla l’a fait », a-t-il déclaré.

Serait-il moins risqué de… simplement acheter du bitcoin ?

Les investisseurs en crypto peuvent également réfléchir à deux fois avant de prendre le pari, car ils ont probablement déjà l’expérience de l’achat direct de bitcoins.

« Alors que les passionnés de cryptographie seront sans aucun doute des acheteurs, la simple question est de savoir s’ils possèdent plutôt le sous-jacent ou sont-ils heureux de prendre en charge une dette souveraine clairement en difficulté, sans parler du risque géologique que ‘Bitcoin City’ soit situé à côté d’un volcan, « , a déclaré Ostwald de l’ADMISI. « Je suppose que cela apporte un tout nouveau sens à » explosif « . «

Laurent Kssis, expert en fonds négociés en bourse et directeur de CEC Capital, a déclaré que les obligations adossées à des bitcoins pourraient être une bonne affaire pour les investisseurs qui sont déjà motivés à acheter de la dette des marchés émergents – obligations d’État de la Russie, du Mexique, de l’Inde, du Brésil et d’autres nations moins développées. Les obligations de référence de ces pays rapportent entre 6 % et 9 %.

Cependant, pour les traders de crypto plus averses au risque, détenir du bitcoin pourrait être une meilleure option – aussi étrange que cela puisse paraître pour certains investisseurs habitués à réduire la volatilité sur les marchés traditionnels.

« C’est plus sûr et peut apprécier plus que le lien », a déclaré Kssis. « Gardez à l’esprit que l’obligation pourrait/pourrait faire défaut et pourrait être classée comme indésirable, de sorte que de nombreux investisseurs peuvent ne pas être en mesure d’investir. »