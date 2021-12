Les obligations des marchés émergents, dont l’Inde, se classent parmi les plus performantes en 2021

Les obligations souveraines émises par l’Afrique du Sud, la Chine, l’Indonésie, l’Inde et la Croatie ont dominé le classement de 46 marchés dans le monde en 2021

Les obligations des marchés émergents étaient censées être tirées vers le bas cette année alors que les banques centrales s’apprêtaient à retirer leurs mesures de relance. Au lieu de cela, la dette mondiale la plus performante provenait toutes des pays en développement.

Les obligations souveraines émises par l’Afrique du Sud, la Chine, l’Indonésie, l’Inde et la Croatie étaient en tête du classement de 46 marchés dans le monde en 2021, selon les données compilées par Bloomberg jusqu’à la semaine dernière. À eux seuls, ils ont réussi à ignorer la plus forte hausse annuelle des rendements du Trésor américain depuis 2013, un choc suffisamment puissant pour bouleverser les opérations de portage des devises et les actions des marchés émergents.

Les rendements positifs générés par les cinq marchés devraient donner aux investisseurs au moins une certaine confiance que la Réserve fédérale sera en mesure de réduire les achats d’actifs et de commencer à augmenter les taux d’intérêt sans déclencher une flambée de la volatilité mondiale. Un examen plus approfondi des performances de 2021 montre que les prix les plus performants ont pour la plupart baissé, mais les rendements des coupons étaient suffisamment élevés pour compenser ces pertes.

Gagnants et perdants

Les obligations des marchés émergents dans leur ensemble ont chuté de 1,3% en 2021, selon un indice Bloomberg distinct. C’est encore bien mieux qu’ils ne l’ont fait pendant le soi-disant taper tantrum de 2013, lorsque le signal de la Fed qu’elle réduirait les achats d’actifs les a fait baisser de 3,8% sur l’année, y compris une chute de 11% d’un sommet en mai à un creux trois mois plus tard.

Les coupons et les différentiels de taux d’intérêt « joueront un rôle important » dans les décisions d’investissement dans un environnement de resserrement en 2022, a déclaré Shafali Sachdev, responsable des obligations, des devises et des matières premières pour l’Asie chez BNP Paribas Wealth Management à Singapour. « Investir dans certaines obligations des marchés émergents peut être un moyen privilégié d’y parvenir, plutôt que d’allonger la durée ou de descendre la courbe de crédit. »

Les obligations sud-africaines ont été les pionniers mondiaux cette année avec un rendement total de 8,7%, bien que le pays ait été le premier à identifier la variante omicron du coronavirus en novembre. Les titres chinois ont progressé de 5,6%, ceux de l’Indonésie de 5,2%, ceux de l’Inde de 2,7% et ceux de la Croatie de 1%.

Les pertes les plus importantes ont été enregistrées en Hongrie, au Pérou et au Chili : trois pays dans lesquels les banques centrales ont relevé les taux d’intérêt au cours de l’année.

Position haussière

Les obligations en Afrique du Sud, en Indonésie et en Chine devraient prolonger leurs gains jusqu’en 2022, selon HSBC Holdings Plc.

Une « position légèrement haussière » est justifiée pour l’Afrique du Sud car son marché de la dette a l’une des courbes les plus raides et les rendements réels les plus élevés des marchés émergents, et offre un portage assez important même sur une base couverte en devises, selon les analystes dirigés par Andre de Silva à Hong Kong, a écrit dans une note de recherche ce mois-ci.

La courbe de l’Afrique du Sud s’est accentuée depuis 2017, tandis que celle des bons du Trésor américain est restée stable

Finisterre Capital est également positif sur la dette de l’Afrique du Sud et de l’Indonésie.

Il y a eu beaucoup d’améliorations dans les pays en difficulté fiscale sur les marchés émergents cette année, y compris l’Afrique du Sud, a déclaré Damien Buchet, directeur des investissements du gestionnaire d’investissement basé à Londres qui se concentre sur la dette des marchés émergents. « Nous aimons toujours » son marché obligataire pour cette raison, a-t-il déclaré.

