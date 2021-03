Les obligations électorales n’aident pas à nettoyer le financement des élections

C’est lorsque de telles informations sont dans le domaine public que les militants de RTI et d’autres essaient de les rassembler pour voir à quoi ils correspondent.

La Cour suprême n’a pas traité la pétition initiale contre les obligations électorales déposée il y a quelques années – vendredi, elle a refusé de suspendre l’émission de ces obligations avant les élections à l’Assemblée – mais lorsqu’elle le fera, elle demandera si ces obligations ont été établies. financement des élections plus transparent. Ou si cela reste aussi opaque qu’à l’époque où les donateurs qui voulaient rester anonymes contribuaient en espèces; et pour se conformer à la loi, il a été démontré que les dons étaient inférieurs à 20 000 roupies, car les noms de ces donateurs n’ont pas à être déclarés. Dans la mesure où les obligations électorales ont remplacé les espèces, elles semblent être un pas vers un système plus transparent puisque les paiements sont effectués par chèque à SBI qui vend les obligations. Mais si les dons sont acheminés par des sociétés écrans, on ne sait pas si l’argent qui arrive provient d’entreprises qui n’ont pas évité les impôts; dans ce cas, il pourrait être aussi «noir» que les dons en espèces.

La raison peut-être la plus importante de passer aux dons basés sur des chèques était que cela aiderait le public à savoir si les dons avaient abouti à une contrepartie. Lorsque des dons en espèces anonymes sont faits, même si le parti au pouvoir favorise le donateur, le lien n’est pas évident. Alors que ce serait le cas si les paiements étaient effectués par chèque, lorsque ceux-ci sont acheminés via des obligations SBI, personne ne sait vraiment par qui le don a été fait. Théoriquement, SBI connaît les détails de ceux qui ont acheté les obligations, mais cela n’aide pas puisque SBI ne fait pas correspondre ces noms avec ceux du donateur ultime ou même les avantages que le gouvernement en place peut leur avoir conférés. C’est lorsque de telles informations sont dans le domaine public que les militants de RTI et d’autres essaient de les rassembler pour voir à quoi ils correspondent.

Obtenir plus de dons par chèque plutôt qu’en espèces, il faut aussi garder à l’esprit, cela n’a jamais été une fin en soi, cela faisait partie d’un nettoyage plus vaste. Ainsi, mis à part l’argent reçu par chèque, les candidats devaient être honnêtes au sujet de leurs dépenses; d’autres maux comme l’achat de couverture médiatique, le fait de ne pas avoir de criminels dans la lutte électorale, etc., devaient également être corrigés. Peu de choses, cependant, sont arrivées; la proportion de députés inculpés de poursuites pénales, par exemple, est passée de 12% à 15% à 21% au cours des trois derniers Lok Sabhas. Aucun parti politique et la Commission électorale n’ont non plus proposé de limites de dépenses plus crédibles; par conséquent, la plupart des dépenses électorales ont tendance à être ignorées ou à être effectuées par le biais du parti ou des amis du candidat où il n’y a pas de plafond de dépenses. Ainsi, même si l’on suppose que les dons via des obligations électorales sont meilleurs que les dons en espèces du passé, rien ne permet de penser que cela a amélioré le monde trouble du financement des campagnes électorales et de la contrepartie. Dans ce cas, la Cour suprême fera bien de supprimer les liens électoraux.

