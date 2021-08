Les obligations finissent à plat avant la politique de la RBI, enchère hebdomadaire

La RBI devrait largement maintenir le taux d’intérêt inchangé et maintenir sa position accommodante.

Les rendements des titres d’État ont fini par stagner à légèrement en hausse jeudi, alors que la plupart des traders se sont abstenus de placer de gros paris avant la politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI) et les enchères hebdomadaires d’obligations vendredi. Les rendements du nouvel indice de référence à 10 ans 6,10 %-2031 ont clôturé à 6,2067 %, contre 6,1988% mercredi à la clôture. Les rendements des obligations 5,63 %-2026 et 6,64 %-2035 ont terminé respectivement à 5,7115 % et 6,8056 %.

“Le marché s’est terminé presque à plat faute de déclencheurs majeurs, mais le jour de la politique, les rendements devraient augmenter car les traders pensent que la RBI révisera ses prévisions d’IPC et pourrait annoncer des mesures pour réduire l’excès de liquidité dans le système”, un fonds a déclaré un gestionnaire d’une société de fonds de taille moyenne.

La RBI devrait largement maintenir le taux d’intérêt inchangé et maintenir sa position accommodante. Il est probable qu’il révise ses projections d’inflation après qu’elles aient dépassé la limite supérieure de la banque centrale. Le comité de politique monétaire doit annoncer vendredi son examen bimensuel de sa politique.

L’inflation avait augmenté de manière inattendue à 6,30 % en mai et 6,26 % en juin. Lors de la dernière réunion politique, la banque centrale a projeté l’indice des prix à la consommation (IPC) à 5,1% pour l’exercice 2021-22. Pour juillet-septembre, il était projeté à 5,4 %. La banque centrale devrait également annoncer une autre tranche du programme d’acquisition de titres publics (G-SAP).

Les acteurs du marché s’attendent à ce que les rendements augmentent après l’annonce de la politique, même si la banque centrale peut intervenir pour maintenir les rendements sous contrôle. “La RBI peut intervenir directement sur le marché ou annoncer des opérations d’open market pour empêcher les rendements d’augmenter davantage”, a déclaré un courtier d’une banque privée.

Les rendements de la nouvelle obligation à 10 ans devraient également augmenter en raison de problèmes d’approvisionnement, car cette obligation est présente dans l’enchère hebdomadaire. La RBI vendra des obligations de 6,10 % à 2031 d’une valeur de 14 000 crores de Rs, sur un total de 26 000 crores de Rs. Il vendra également des obligations 4,26 %-2023 et 6,76 %-2061 d’une valeur respective de 3 000 crores Rs et 9 000 crores Rs.

Les traders s’attendent à ce que le 10 ans soit transféré aux enchères de vendredi, car les traders devraient exiger des rendements plus élevés sur l’obligation. Lors de l’enchère précédente, la banque centrale avait transféré 11 144,145 crores de Rs d’obligations de 6,10% à 2031 aux négociants primaires et n’a accepté que 2 855,855 crores de Rs.

Pendant ce temps, les prix du brut Brent se négociaient à la baisse sur le marché international en raison de l’augmentation de l’offre de l’OPEP, ce qui a entraîné des inquiétudes concernant une offre excédentaire. Le Brent s’échangeait à 70,74 $ le baril, en hausse de 36 cents ou 0,51 %, pour un contrat arrivant à échéance en octobre 2021.

