Les obligations indiennes se rapprochent de l’indexation

Par Andre De Silva, Himanshu Malik & Hazel Lai

Les obligations d’État indiennes sont sur le radar pour une inclusion potentielle dans les indices obligataires populaires depuis un certain temps. L’une des questions clés pour les investisseurs est la taille potentielle des afflux auxquels le marché obligataire indien pourrait s’attendre en raison de l’inclusion dans l’indice. Nous nous concentrons sur deux indices – Bloomberg Global Aggregate Index (BGAI) et JP GBI-EM Index (GBI-EM) – qui sont les plus pertinents pour l’inclusion potentielle de l’Inde et également en termes d’impact significatif sur les flux, étant donné un grand nombre de suivi des fonds. Étant donné que les FAR Gsecs cochent le critère d’accessibilité du marché pour l’inclusion dans ces indices, l’inclusion des FAR Gsecs est possible dans les deux indices, à condition que des progrès soient accomplis sur les préoccupations concernant les obstacles de règlement/opérationnels.

Le poids des obligations indiennes dans ces deux indices obligataires devrait être déterminé sur la base de l’encours des obligations FAR (plus de 200 milliards de dollars actuellement) plutôt que de l’encours total des émissions Gsec (1 040 milliards de dollars). Lorsque le FAR a été introduit pour la première fois, il n’y avait que cinq titres de référence, d’une valeur de 4,34 milliards de roupies (7 milliards de dollars), mais il a été décidé que toute nouvelle émission à 5, 10 et 30 ans serait incluse dans le FAR. Depuis lors, l’encours des FAR Gsecs a fortement augmenté, à un rythme d’environ 20 à 25 milliards de dollars chaque trimestre. Compte tenu d’un rythme d’émission similaire et d’une éventuelle inclusion au début de 2022, on pourrait supposer un stock en circulation de FAR Gsecs à près de 220-240 milliards de dollars. Ceci est similaire à la taille du marché des obligations d’État indonésiennes (216 milliards de dollars) et nous fait croire que le poids potentiel des FAR Gsecs dans GBI-EM pourrait être légèrement plus important, à 8-10%, que notre estimation précédente de 6-8 %. Les entrées liées à l’indexation grâce à l’inclusion du GBI-EM pourraient donc totaliser 24 à 30 milliards de dollars, en supposant un suivi des actifs sous gestion d’environ 300 milliards de dollars. Enfin, les pondérations de BGAI sont basées sur la proportion de capitalisation boursière de ses composants et, en tant que telle, la pondération des FAR Gsec devrait être plus proche de 0,3-0,5%, avec des entrées potentielles liées à l’indexation de 6 à 10 milliards de dollars. Au total, l’inclusion de l’Inde dans ces deux indices obligataires mondiaux/EM devrait apporter 30 à 40 milliards de dollars d’investissements étrangers sur 10 à 12 mois, de sorte que les entrées étrangères mensuelles pourraient être d’environ 2,5 à 3,5 milliards de dollars. Un autre point à noter est que, contrairement au GBI-EM, le poids de l’Inde dans le BGAI continuera probablement de croître au-delà de 2022, le stock exceptionnel de FAR Gsec augmentant à un rythme plus rapide que les autres composants de l’indice. Les investissements étrangers dans les FAR Gsecs ont déjà commencé à augmenter depuis l’introduction des FAR en mars 2020, tandis que les sorties étrangères se sont principalement produites à partir de Gsecs non FAR. Depuis mars 2020, les avoirs des non-résidents en Gsec FAR ont augmenté de 4,2 milliards de dollars, tandis que les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en Gsec non FAR de 6,2 milliards de dollars. En particulier, il semble que les entrées semblent s’être accélérées ces derniers mois en prévision d’annonces positives concernant l’inclusion dans l’indice, mais cela souligne également que l’amélioration de l’accès au marché est en soi un facteur d’attraction des investissements étrangers. Avec les entrées liées à l’indexation et l’afflux d’investissements non-résidents d’investisseurs hors référence, nous nous attendons à ce que la propriété étrangère des FAR Gsecs passe de 3 % actuellement à 10 à 13 % d’ici la fin de 2022.

Si l’on considère les précédents dans la région, il a fallu 20 mois pour que la Chine soit pleinement incluse dans BGAI en raison de son poids lourd d’environ 6%. Cependant, étant donné que seuls les Gsec en circulation dans le cadre du FAR seront inclus dans l’indice, l’Inde ne représenterait qu’un poids de 0,3 à 0,5% dans le BGAI, ce qui est similaire à la taille de l’Indonésie lors de sa première inclusion en 2018. Cela dit, nous nous attendons à ce que l’Inde soit pleinement incluse dans BGAI en une seule fois, en suivant les traces de l’Indonésie. Malgré le calendrier différent pour l’inclusion de ces deux marchés, la date de début de l’inclusion de l’indice survient généralement 3 à 4 mois après la confirmation, ce que nous prévoyons être la même pour l’Inde.

Il est, à notre avis, que la confirmation peut arriver dès la fin de ce trimestre, si les obstacles susmentionnés autour de la garde/règlement sont résolus, de sorte que l’inclusion des obligations commencera probablement à se matérialiser au 1T22. Dans le cas du GBI-EM, nous nous attendons à ce que l’inclusion ait lieu au cours des 10 à 12 mois en 2022, avec une augmentation de c1% du poids de l’indice par mois, en adoptant la même approche que celle utilisée pour la Chine.

Extraits édités du rapport Fixed Income (Rates) de HSBC Global Research daté du 12 octobre

Respectivement, responsable de Global EM Rates Research, stratège taux Asie-Pacifique et associé, HSBC

