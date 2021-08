Les obligations pétrolières ne pincent pas : ne pas réduire les taxes sur les carburants car les recettes non fiscales pourraient être en deçà des objectifs est injuste

En d’autres termes, le coût du service des obligations pétrolières est inférieur à 10 % du montant estimé des recettes provenant des taxes sur les carburants.

Comme ce journal l’a souligné, l’impact du service des obligations pétrolières héritées, par rapport aux revenus actuellement générés, n’est pas exactement débilitant. Au contraire, les obligations de remboursement, en tenant compte des intérêts et du principal remboursés et dus, s’élèvent à environ Rs 1,43 lakh crore sur une période de dix ans à partir de l’exercice fiscal 2015. En revanche, en supposant que les prélèvements assortis actuels sur les carburants restent inchangés jusqu’à l’exercice 24, le gouvernement générerait des revenus estimés à 14,3 lakh de Rs après avoir remboursé les prêts. C’est net des transferts aux États. En d’autres termes, le coût du service des obligations pétrolières est inférieur à 10 % du montant estimé des recettes provenant des taxes sur les carburants.

En effet, grâce aux hausses incessantes des taxes pétrolières – 12 depuis mai 2014 – le gouvernement fait une tuerie. Les cueillettes au cours de l’exercice 21 étaient de Rs 3,35 lakh crore, à la suite de fortes augmentations en mars et mai 2020, et au cours de l’année en cours, elles pourraient bien dépasser Rs 4 lakh crore étant donné que le premier trimestre a rapporté Rs 94 181 crore. Alors que les obligations pétrolières n’étaient certainement pas un moyen prudent de financer les sous-recouvrements des sociétés de commercialisation du pétrole, l’impact de leur service n’est guère pesant. Et cela ne peut certainement pas être une raison pour ne pas baisser les accises centrales sur l’essence et le diesel.

Les finances du Centre au premier trimestre ont été impressionnantes, avec des collectes de droits d’accises en hausse de 92 % en glissement annuel et des collectes CGST en hausse de 113 % en glissement annuel. Les recettes totales, à Rs 5,47 lakh crore, ont dépassé toutes les attentes, et le fisc, à 18,2% de l’estimation budgétaire, semble être en assez bonne forme. Pratiquement tous les économistes sont convaincus que les estimations des recettes fiscales nettes, pour l’année en cours, de Rs 15,45 lakh crore sont prudentes. Cela dit, ce sont les premiers jours et il n’y a pas de place pour la complaisance. Ce n’est le cas pour personne que le Centre ne soit pas en deçà des objectifs de revenus annuels ou que des dépenses critiques – sur les dépenses d’investissement – ​​soient retenues en raison d’un manque de fonds.

Dans le même temps, il serait extrêmement injuste que le gouvernement suspende les réductions de droits sur les carburants automobiles parce qu’il craint que les recettes non fiscales ne soient en deçà des objectifs. Les désinvestissements ont été douloureusement lents, les objectifs étant systématiquement manqués ; au cours de l’exercice 21, par exemple, les recettes de la privatisation n’étaient que de 32 000 crores de roupies. L’objectif de cette année de Rs 1,75 crore lakh peut sembler être un étirement allant jusqu’à Rs 8 368,56 crore épongé jusqu’à présent, mais il y a des transactions importantes qui s’alignent. Le gouvernement semble confiant de réussir les ventes de BPCL et d’Air India et même de finaliser l’introduction en bourse de LIC. Il est important que ces transactions se matérialisent car les transactions BPCL et LIC ensemble pourraient le rapporter entre Rs 1,5 -1,6 lakh crore ou peut-être même plus. De plus petites transactions comme celles de Pawan Hans doivent également être conclues.

Le fait est que l’effet en cascade de la hausse des prix du diesel nuit aux consommateurs et RBI a également souligné que les prix élevés du carburant contribuent à l’inflation. Même si l’essence est consommée par les riches, il est clairement justifié de réduire les prélèvements sur le diesel par rapport aux 31,8 Rs actuels par litre. Le gouvernement a budgété quelque Rs 3.1 lakh crore de revenus provenant des prélèvements sur le diesel et l’essence cette année; étant donné que la croissance des volumes ne devrait pas ralentir, cet objectif devrait être facilement atteint même si les prélèvements sont élagués.

