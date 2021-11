Les « obligations volcaniques » Bitcoin d’El Salvador sont-elles une fin pour le FMI ?

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Aujourd’hui, sur « The Breakdown », un point sur El Salvador, où le président Nayib Bukele vient d’annoncer « Bitcoin City », une nouvelle communauté qui ne comportera aucun impôt sur le revenu ou les gains en capital et sera conçue pour attirer des talents du monde entier. L’effort est financé en partie par une obligation d’un milliard de dollars que certains appellent le «Volcano Bond». L’obligation sera tokenisée par Blockstream sur Liquid et disponible pour le commerce sur Bitfinex. NLW couvre la réaction du monde du bitcoin aux nouvelles (ainsi qu’un certain scepticisme fintwit).

