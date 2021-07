Les observateurs de «Jeopardy» pèsent sur la course de George Stephanopoulos en tant qu’hôte invité

Péril! est toujours en train d’essayer des hôtes invités pour le programme souscrit quotidiennement, et George Stephanopoulos est l’un des derniers à avoir eu la chance de participer au concert. La personnalité d’ABC a été invitée du 12 au 16 juillet, ne lui donnant qu’une semaine par rapport aux séjours de deux semaines dont ont profité Aaron Rodgers et Anderson Cooper, entre autres. Son apparition a mené à la course de Robin Roberts (19-23 juillet), qui vient de se terminer avant le relais de LeVar Burton du 26 au 30 juillet.

Stephanopoulos brigue depuis longtemps le poste de successeur d’Alex Trebek, mais comment a-t-il fait une fois qu’il a obtenu le coup ? Les critiques et les fans occasionnels ont pesé sur les chances de Stephanopoulos d’être le Jeopardy permanent! héberger. Faites défiler pour lire certaines des réactions à son passage d’hôte d’invité.

George n’a qu’une semaine ? #Jeopardy pic.twitter.com/qdCJQZXYPu – Cozy TV Cat Lover (@Cozytvcatlover) 16 juillet 2021

“Stephanopoulos est un gars doux, propre et réconfortant pour faire cinq épisodes rapides”, a écrit Kelly Lawler de USA Today. “De tous les présentateurs (à part Cooper) qui ont essayé le travail, Stephanopoulos est le plus détendu et le plus posé du groupe. En le regardant, on a moins l’impression de lire un script que d’avoir une conversation avec les candidats. Stephanopoulos a un grand-père, un comportement paternel qui le rend réconfortant sans devenir un roupillon.”

Je suis d’accord, George était génial ! Acte très difficile à suivre. – Robin Roberts (@RobinRoberts) 18 juillet 2021

“Le présentateur d’ABC a fait un travail soigné derrière le pupitre”, a écrit Christopher Jacobs de The Federalist. “Stephanopoulos a tenu les concurrents au courant de leurs scores, a statué définitivement lorsqu’un concurrent a mal prononcé le titre d’un livre et a semblé à l’aise d’interroger les joueurs sur leurs passe-temps et leurs intérêts. Pour une raison inconnue, il a également utilisé ses lunettes comme accessoire, prenant les enlever et les agiter dans sa main quand il savait que la caméra était sur lui.

“Comme la plupart des autres hôtes invités, Stephanopoulos a inclus plus de monologues qu’Alex Trebek. Entre parler de l’honneur d’accueillir Jeopardy !, féliciter le regretté hôte Trebek et brancher leurs œuvres caritatives, les invités semblent non seulement passer plus de temps à parler, mais plus de temps à parler d’eux-mêmes, ce que Trebek faisait rarement. Les téléspectateurs désireux de tester leurs connaissances sur les anecdotes, ou simplement de regarder les concurrents s’affronter, pourraient se retrouver à marmonner à leurs téléviseurs : allez-y déjà !”

@Jeopardy George Stephanopoulos est un PLUS. Ramenez-le pour plus plz @GStephanopoulos – Laura (@amaristarrbye) 14 juillet 2021

Aussi fan que les pensées des fans, l’un d’eux a écrit: “George Stephanopoulos se débrouille bien en tant qu’hôte de Jeopardy. Il a la même attitude sensuelle et je-sais-tout qu’Alex avait.”

George Stephanopoulos n’est pas la réponse à Jeopardy #AlexTrebek – STEVE DEWESE (@OLDSCHOOL58) 14 juillet 2021

“Je n’avais pas regardé Jeopardy ! depuis un moment, j’ai enfin pu voir George Stephanopoulos. Il a beaucoup d’enthousiasme et j’aime ses lectures des indices”, un deuxième Jeopardy ! fan a écrit. “L’un des rares hôtes que j’ai pu voir faire cela jusqu’à présent.”

George Stephanopoulos n’est euhhhhh pas un grand hôte Jeopardy – Robert O’Neill (@RobertONeill31) 14 juillet 2021

“J’aime George Stephanopoulos mais je ne suis pas sûr de l’aimer en tant qu’hôte de Jeopardy”, a tweeté un fan plus négatif. Un deuxième opposant a écrit: “Je pense que George Stephanopoulos est mon hôte invité le moins préféré jusqu’à présent et cela en dit long.”

Je ne suis pas très favorable à un invité en particulier, mais j’espère Jeopardy ! prend en compte les antécédents de chaque candidat en termes de rondes finales lors du choix d’un nouvel hôte permanent. Si je ne me trompe pas, George Stephanopoulos est allé toute la semaine dernière sans manquer une seule fois de temps. – Al Daniel (@WriterAlDaniel) 19 juillet 2021

“Il fait du très bon travail, mais je trouve George Stephanopoulos vraiment ennuyeux pour une raison quelconque en tant qu’animateur de Jeopardy alors que je ne le trouve pas dans son travail normal à la télévision”, a écrit une autre personne. Est-ce que Stephanopoulos deviendra Jeopardy à temps plein ! héberger? Seul le temps nous le dira. En attendant, restez à l’écoute de PopCulture.com pour tous les derniers Jeopardy ! mises à jour.

