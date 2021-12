Les observateurs royaux repèrent une photo inédite en arrière-plan lors de la dernière cérémonie de la reine Elizabeth

Il n’y a vraiment rien que vous puissiez obtenir après les fans de la famille royale britannique. Selon PEOPLE, ces fans aux yeux d’aigle ont remarqué quelque chose d’intéressant à propos de la résidence du château de Windsor de la reine Elizabeth. Ils ont découvert une nouvelle photo du monarque aux côtés de son défunt mari, le prince Philip, et de leurs nombreux arrière-petits-enfants.

Mercredi, la reine a accordé un grand honneur à l’organiste concertiste Thomas Trotter. Elle a remis à Trotter la Médaille de la Reine pour la musique lors d’une cérémonie qui a eu lieu au château de Windsor. Comme c’est là que réside la reine, la salle dans laquelle s’est tenue la cérémonie présentait des photos des proches du monarque. PEOPLE a noté que la photo semble avoir été prise en 2016. Elle montre Elizabeth et Philip posant avec leurs nombreux arrière-petits-enfants. On peut voir la reine tenant la princesse Charlotte sur ses genoux tandis que les autres enfants, le prince George, les filles de Peter Phillips, Isla et Savannah, et la fille aînée de Zara Tindall, Mia.

Aujourd’hui au château de Windsor, la reine a remis à Thomas Trotter la Médaille de la Reine pour la musique 2020. ?? M. Trotter est l’un des organistes de concert les plus vénérés au monde et le seizième récipiendaire de ce prix. pic.twitter.com/NndtrLcdWg – La famille royale (@RoyalFamily) 8 décembre 2021

Il y avait aussi une deuxième photo dans la chambre de la Reine avec les plus jeunes membres de la famille royale. Cette image date de 2018 et a été prise peu de temps après la naissance du prince Louis. Tout comme l’autre photo, Elizabeth et Philip arborent des sourires éclatants en posant avec leurs arrière-petits-enfants. Cette photo a été publiée quelques jours après le décès de Philip en avril dernier. Philip, qui était également le duc d’Édimbourg, est décédé en avril à l’âge de 99 ans. Le compte Twitter officiel de la famille royale a déclaré à l’époque: « C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Royal Altesse, le prince Philip, duc d’Édimbourg. Son Altesse Royale est décédé paisiblement ce matin au château de Windsor. »

Elizabeth et Philip se sont mariés en 1947. Ils ont accueilli quatre enfants ensemble : le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward. La reine s’est prononcée publiquement sur la mort de Philip pour la première fois en octobre. Elle s’est rendue en Écosse pour la cérémonie d’ouverture de la sixième session du Parlement du pays. Au cours de l’événement, la reine a parlé de son affection pour le pays et a expliqué à quel point elle et son défunt mari avaient apprécié leur séjour en Écosse. Elizabeth a partagé: « J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce pays merveilleux, et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours gardés de notre séjour ici. On dit souvent que ce sont les gens qui font une place, et il y a peu d’endroits où cela est plus vrai qu’en Ecosse, comme nous l’avons vu ces derniers temps. »