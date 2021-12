Les observations d’OVNI ont doublé en trois ans en Irlande du Nord

Quelqu’un a pris cette photo en prétendant voir un disque dans le ciel au-dessus de la montagne Slemish (Photo : PA)

De plus en plus de personnes en Irlande du Nord rapportent avoir vu des ovnis, l’une d’elles prétendant même avoir été enlevée par des extraterrestres.

Bien que repérer un objet volant non identifié puisse sembler complètement irréaliste pour la plupart, des gens sont allés voir la police en croyant avoir fait exactement cela.

En trois ans, le nombre d’observations signalées en Irlande du Nord a doublé, a-t-il été révélé.

En 2019, quatre personnes ont déclaré au Service de police d’Irlande du Nord (PSNI) qu’elles avaient vu des ovnis. Ce nombre est passé à six en 2020 et à huit cette année.

Nick Pope, qui avait l’habitude d’enquêter sur les ovnis pour le ministère de la Défense, a déclaré : » Il est difficile de dire ce qui se cache derrière la petite augmentation des observations.

« Covid-19 et les blocages ont peut-être joué un rôle, les gens ayant plus de temps libre pendant la pandémie, et peut-être repérant des choses qui auparavant étaient peut-être passées inaperçues. »

L’observation la plus récente a eu lieu en novembre, lorsque quelqu’un a déclaré avoir vu «des lumières brillantes inhabituelles dans le ciel».

Huit personnes ont déclaré à la police d’Irlande du Nord qu’elles avaient vu un OVNI en 2021 (Photo : .)

En septembre, un rapport a été reçu dans la région de Lisburn faisant état d’« extraterrestres dans la chambre », tandis qu’en octobre, un patient détenu a déclaré avoir été enlevé par des extraterrestres.

En juillet, quelqu’un a déclaré avoir vu des «images étranges» sur leur vidéosurveillance dans une maison de Belfast.

À peu près au même moment, une autre personne a signalé un objet en forme de dôme avec huit lumières dans le ciel dans le village de Saintfield

Quelqu’un a affirmé avoir vu des lumières blanches suivre un hélicoptère dans le village de Maghaberry début mai.

Plus : Irlande du Nord



Vers la fin du mois, quelqu’un d’autre aurait repéré un disque dans le ciel au-dessus de la montagne Slemish.

La police a reçu un rapport pur et simple d’un vaisseau spatial avec des lumières clignotantes dans la ville de Downpatrick – la première observation cette année.

Mais toutes ces affirmations n’ont fait l’objet d’aucune enquête, car le ministère de la Défense a pris la décision de fermer son bureau d’enquête sur les ovnis en 2009.

M. Pope pense que davantage d’observations seraient signalées si les gens savaient que les autorités les prendraient au sérieux.

L’expert en ovnis Nick Pope dit que davantage de personnes pourraient signaler des ovnis si le ministère de la Défense recommençait à enquêter sur eux (Photo : .)

Il a déclaré: « Malheureusement, les chiffres sont encore assez faibles et je soupçonne qu’il y a une sous-déclaration chronique, peut-être à cause de la stigmatisation perçue.

« C’est peut-être une conséquence de la décision du ministère de la Défense de cesser d’enquêter sur les ovnis à la fin de 2009.

« Si le ministère de la Défense relance les enquêtes et demande au public de signaler quelque chose d’inhabituel, je suis sûr qu’il recevra de nombreux rapports. »

Les États-Unis ont une approche complètement différente, le Pentagone annonçant qu’il créerait un groupe spécifique pour enquêter sur les observations en novembre.

Le nouveau groupe de synchronisation de l’identification et de la gestion des objets aéroportés examinera les rapports de phénomènes aériens inexpliqués (UAP) à proximité des installations militaires américaines.

UAP est un terme militaire pour les objets volants inexpliqués, ou ovnis, qui pourraient inclure des drones militaires à haute capacité.

Cela survient après que la communauté du renseignement américaine a publié un rapport, demandé par le Congrès, qui a fourni la première évaluation non classifiée de l’UAP en juin.

Le rapport n’a pas pu expliquer 144 incidents, notant que 18 d’entre eux semblaient « démontrer une technologie de pointe ».

