Les obstacles et barrières concernant la santé intime des hommes trouvent leur origine dans la stigmatisation sociale: Suhas Misra, PDG de Misters

Les hommes qui trouvent difficile de discuter de questions intimes librement, ou en fait honnêtement, est un défi non seulement en Inde, mais plutôt un défi auquel les notions erronées de masculinité mènent à l’échelle mondiale. La santé intime des hommes est liée à une foule de bonnes décisions en matière de style de vie. Les théories de ces sous-ensembles créent souvent l’illusion que les gens peuvent s’améliorer en partie sans améliorer globalement le mode de vie dans son ensemble. Ainsi, trouver un chemin à la maison vers une meilleure santé intime implique des choix classiques qui vont de pair avec des modes de vie sains. Les mesures idéales à prendre pour améliorer la santé sexuelle des hommes sont des mesures qui sont bonnes pour leur santé globale. Le conseil général, «dormez bien et faites de l’exercice régulièrement», semble être valable pour la santé intime, comme c’est le cas pour la santé en général. En conversation avec Financial Express Online Suhas Misra, PDG de Misters, parle de divers aspects de la santé des hommes. Extraits:Comment des startups comme Misters.in permettent aux hommes de relancer leur vie conjugale et intime?



La grande valeur qu’offrent les startups dans toutes les catégories réside dans le rétrécissement de leur objectif. Ainsi, alors que les produits pour la santé et le bien-être des hommes existent dans le portefeuille des grandes entreprises – et existent en effet depuis des décennies – la compréhension spécifique de la catégorie est essentielle pour aborder et surmonter les barrières et les obstacles qui bloquent le chemin de quelqu’un qui cherche à améliorer la sexualité. une fonction. Les obstacles et barrières dans la catégorie de la santé sexuelle trouvent leur origine dans la stigmatisation sociale liée au sexe. Plus précisément, l’attente sociale que les hommes sont toujours disposés à, et prêts à avoir et à devenir intimes tout le temps, et tout ce qui est inférieur à cela – que ce soit dans la limitation du désir ou, par exemple, dans l’incapacité d’avoir une érection – rend un homme beaucoup moins d’un homme. Cela empêche la reconnaissance des problèmes et des défis. En tant que startup axée sur la catégorie du bien-être sexuel masculin, les questions de construction de l’accès idéal à la catégorie sont les plus importantes pour nous.

Comment la technologie comble-t-elle le fossé permettant à la société indienne de parler librement des problèmes intimes des hommes?

Il est important de noter que le rôle le plus important que joue la technologie n’est pas de changer le paysage culturel mais plutôt d’offrir une alternative aux conversations sociales, qui sont absentes de la catégorie. Les hommes qui ont du mal à discuter de questions intimes librement, voire honnêtement, est un défi non seulement en Inde, mais plutôt un défi auquel les notions erronées de masculinité mènent à l’échelle mondiale. Un écran de smartphone est donc une option viable. Les hommes peuvent avoir du mal à avoir une conversation sur, par exemple, la fréquence des érections matinales avec leurs amis, mais il est relativement plus facile de choisir une réponse à une question sur cette fréquence à l’écran. En fait, le rôle des questionnaires auto-administrés (SAQ) est important dans tous les domaines où la stigmatisation et, éventuellement, la honte sont en jeu. La technologie a rendu la SAQ beaucoup plus interactive et conviviale, en éliminant les questions redondantes (qui existent sous forme de stylo et de papier) et en fournissant une rétroaction rapide. Les startups exploitent ces capacités pour créer des systèmes d’auto-évaluation qui peuvent ensuite connecter une personne répondant aux questions au bon expert. Notre quiz sexuel, qui aide les utilisateurs à indexer leur bien-être sexuel, est extrêmement populaire, et nous constatons que les hommes qui répondent au quiz sont très désireux de parler à des experts pour comprendre leurs scores, puis trouver les bons produits.

Quel régime et quel exercice les hommes devraient-ils suivre pour maintenir une vie intime saine?

En gros, ce qui fonctionne pour une bonne santé globale fonctionne invariablement pour une bonne santé sexuelle. Selon les données de Misters, 32% des hommes qui font de l’exercice régulièrement ont une confiance élevée en érection (pour obtenir une érection la prochaine fois qu’ils ont des relations sexuelles), tandis que 25% des hommes qui ne font pas d’exercice ont une confiance similaire. De nombreuses recherches montrent la valeur du sommeil et d’une bonne alimentation pour une bonne fonction sexuelle. Plus précisément, les exercices plus cardiovasculaires semblent être meilleurs que les autres. Les recherches de Misters suggèrent que le yoga et la course ont de plus grands avantages que de s’entraîner avec des poids ou de marcher, mais tout exercice aide. Il est important que les plans d’exercice et de régime soient formulés en consultation avec des experts en fonction des contextes spécifiques des personnes.

Suhas Misra, PDG de MistersPeur du jugement de la société, les hommes hésitent à parler de dysfonction érectile, quel âge commun des hommes confrontés à plus de problèmes de santé sexuelle et pourquoi?

Il existe en effet une corrélation entre la fréquence des problèmes d’érection et le groupe d’âge, mais il est important de noter qu’il ne s’agit pas exclusivement d’un problème de vieillissement, comme cela est souvent impliqué dans la culture populaire. Une analyse de Misters suggère que le pourcentage d’hommes qui signalent une fonction érectile moins parfaite (en d’autres termes, les hommes qui ont au moins une certaine dysfonction érectile), est de 59% chez les adultes de moins de 30 ans, 66% chez les hommes en la trentaine, 73% chez les hommes dans la quarantaine et 82% chez les hommes dans la cinquantaine. Il y a donc effectivement une augmentation du pourcentage avec l’âge, mais elle est assez courante même chez les jeunes hommes. En fait, ces données elles-mêmes constituent une partie importante du cheminement global pour aider les hommes à indexer leur expérience, car elles n’apparaissent pas dans les interactions sociales.

Quels types de produits ayurvédiques peuvent facilement aider les hommes à retrouver leur capacité de reproduction au milieu de leur mode de vie bien rempli?

Des solutions ayurvédiques existent pour les divers défis de santé sexuelle auxquels les hommes peuvent être confrontés. Il est important de comprendre que les options ayurvédiques nécessitent également des conseils d’experts et que les conversations avec un médecin ayurvédique sont le meilleur moyen d’identifier ce qui fonctionne le mieux compte tenu du type de corps général et d’autres paramètres de ce type. Les ingrédients ayurvédiques les plus populaires dans la catégorie de la santé sexuelle sont Shilajit, qui contient de l’acide fulvique qui stimule la production de testostérone, Ashwagandha, qui a trouvé une renommée mondiale en raison de ses propriétés de réduction du stress et d’amélioration du sommeil, et Safed Musli, qui a souvent trouvé une application dans l’amélioration du temps d’éjaculation parmi d’autres attributs.

Misters propose une série Pro de produits ayurvédiques – Misters Shilajit Pro, Misters Ashwagandha Pro et Misters Safed Musli Pro – qui ont été formulés pour garantir que les ingrédients clés sont livrés dans le dosage idéal, et sont empilés avec les bonnes herbes de soutien pour assurer le plus haut efficacité.

