Les océans pourraient arrêter de capter le CO2 en raison du changement climatique

30/05/2021 à 11h03 CEST

L’océan est prêt à absorber une grande partie du dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère. En fait, sa capture est un autre moyen de créer un équilibre dans le milieu marin lui-même et de nombreux organismes survivent grâce à lui. Cependant, comme la plupart des ressources naturelles, il a une limite. Une limite qui est également proche d’être dépassée et qui pourrait faire des océans un nouvel émetteur de CO2 cela contribue, à l’avenir, au réchauffement climatique.

L’océan a fonctionné comme un puits de carbone généré par les activités humaines depuis la révolution industrielle. Les mers ont une grande capacité de capture, donc plus de 90% du CO2 présent dans la biosphère est dissous dans l’océan.

À mesure que la concentration de CO2 dans l’atmosphère augmente, la surface de l’océan absorbe des quantités croissantes, mais subit également des changements, tels que l’acidification et le réchauffement climatique.

Ces changements altèrent l’équilibre délicat entre les différents processus impliqués, affaiblissant la capacité de captage de l’océan. Ceci est très pertinent, car, sans les puits océaniques et terrestres, les niveaux de CO2 atmosphérique approcheraient les 600 ppm (parties par million), 50% de plus que les 410 ppm enregistrés en 2019, déjà bien au-dessus de ce qui est nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à deux degrés Celsius.

Ceci est mis en garde par un nouveau rapport de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO dans lequel un groupe de chercheurs souligne un bon nombre de processus inconnus qui doivent être étudiés plus avant.

Comme le souligne l’un des auteurs de l’article et chercheur à l’Institut espagnol d’océanographie, Jesús Arrieta, il s’agit «d’établir des priorités de recherche, en soulignant les problèmes les plus préoccupants et les parties du cycle du carbone que nous connaissons le plus mal. & rdquor;.

«Le fonctionnement de notre planète dépend de cet équilibre délicat, une certaine quantité de dioxyde de carbone est nécessaire dans l’atmosphère, mais avec l’activité humaine, nous avons déplacé cet équilibre et maintenant il y a plus de CO2 dans l’atmosphère qu’à tout autre moment de notre histoire. . espèces & rdquor;, souligne Arrieta.

Face à cette situation, le rapport présente une synthèse de l’état des connaissances sur le rôle des océans dans le cycle du carbone et établit également une feuille de route. L’objectif est de fournir aux décideurs les connaissances nécessaires pour promouvoir la recherche nécessaire à l’élaboration de politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique pour la prochaine décennie.

Utiliser l’ingénierie pour capturer le carbone de l’atmosphère?

En ce sens, les chercheurs proposent qu’un effort important soit fait pour évaluer les différentes stratégies d’atténuation qui ont été proposées pour retirer le montant «excédentaire»; carbone dans l’atmosphère en utilisant différentes techniques de géo-ingénierie.

Jusqu’à présent, la plupart des études sur ces techniques étaient préliminaires et n’ont pas évalué les impacts que leur utilisation pourrait avoir sur le milieu marin.

«Il s’agissait de petits projets à petite échelle», indique Arrieta, qui souligne qu’il faut opter pour de nouvelles technologies »qui nous permettent savoir si ces propositions sont sûres ou potentiellement dangereuses& rdquor;.

La mise en œuvre de ces études spécifiques est “urgente”, étant donné qu’il est nécessaire de se préparer adéquatement au moment où la nécessité de retirer le carbone de l’océan devient impérative.

Ainsi, il existe différentes propositions basées sur la stimulation de processus biologiques naturels connus sous le nom de «pompes biologiques»; qui capturent le carbone atmosphérique et l’envoient dans l’océan profond.

Des techniques basées sur la capture chimique du CO2 à la surface et son pompage au fond de l’océan ont également été envisagées afin de le séquestrer dans ces couches profondes.

Avant d’utiliser l’une de ces technologies, il est nécessaire d’évaluer ses «effets secondaires»; et les conséquences à long terme, étant donné que l’interférence technologique humaine, même pour une bonne raison, peut également altérer l’écosystème marin fragile.

Le rapport de la COI examine plus en détail les observations et les recherches disponibles pour déterminer si l’océan continuera à «aider»; l’humanité ou si elle se retournera contre eux, ce qui rend difficile l’atténuation et l’adaptation au réchauffement. “Cette situation est préoccupante et nous devons savoir comment cela va fonctionner, faire des expériences et des études et tirer des conclusions”, insiste Arrieta.

Étude de référence: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376708

