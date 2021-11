.

De nombreux fans apprécient le nouveau film Netflix, Red Notice, avec Dwayne « the Rock » Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Un élément clé de l’intrigue implique la recherche de trois œufs rares prétendument commandés par la reine égyptienne Cléopâtre (il y aura quelques spoilers dans cet article).

Cela fait que beaucoup de gens se demandent : les œufs sont-ils réels ? Cléopâtre a-t-elle vraiment eu trois œufs inestimables et ornés de bijoux que lui a offerts Mark Anthony le jour de son mariage ? La réponse est non. Désolé de décevoir, mais l’intrigue des œufs de Cléopâtre sur la notice rouge est complètement inventée.

Voici ce que vous devez savoir :

Avec les œufs de Cléopâtre, ils ont même trompé les acteurs et l’équipe

Selon TheWrap, Hiram Garcia, producteur de Red Notice et président de la production pour The Rock’s Seven Bucks Productions, a déclaré que le scénariste et réalisateur du film, Rawson Marshall Thurber, avait inventé les œufs de Cléopâtre.

Dans le film, Gadot et Reynolds jouent les voleurs d’art derrière le troisième œuf de Cléopâtre. Johnson, qui prétend être un agent du FBI, se joint à la recherche pour effacer apparemment son nom.

Même les personnes qui ont travaillé sur le film pensaient que l’histoire était réelle, mais selon TheWrap, elle est fausse.

«Il a tellement une trame de fond bien conçue que j’aimerais qu’ils soient réels, mais non, ils ont été totalement inventés. C’est une idée vraiment amusante qu’il a eue », a déclaré Garcia à TheWrap.

Les œufs pourraient être à base d’œufs de Fabergé

TheWrap souligne qu’il y a des œufs célèbres dans l’histoire, en particulier les célèbres œufs de Fabergé. Mais ils n’ont rien à voir avec Cléopâtre.

Selon History.com, les œufs de Fabergé ont été créés pour la famille royale russe. En 2010, un « marchand américain » a acheté un œuf de gemme d’or pour un peu plus de 13 000 $. Il a fini par valoir 33 millions de dollars car il s’agissait de l’un des 50 œufs de Fabergé créés pour la famille Romanov.

Les œufs de Fabergé étaient des cadeaux de Pâques, une tradition qui a commencé avec le tsar Alexandre III en 1885, selon History.com.

De plus, l’histoire d’amour entre Marc Antoine et Cléopâtre était réelle. Selon NPR, ils sont parmi les plus grands amants de l’histoire. Selon Biography.com, elle était la reine d’Égypte et il était un soldat romain et un homme d’État.

« Au moment où il l’a vue, Antoine a perdu la tête pour elle », a écrit l’historien grec Appian, selon Biography.com, décrivant un mausolée qu’elle a construit : « Dans le mausolée, il a entassé des pierres précieuses, des bijoux, des œuvres d’art, des coffres de or, robes royales, gisements de cannelle et d’encens, articles de première nécessité pour elle, luxe pour le reste du monde ». Mais aucun œuf n’est mentionné.

