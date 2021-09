Les œufs de Pâques coupés du réalisateur de Death Stranding ajoutent de nouveaux cauchemars

Gif : Kojima Productions / Kotaku

La nouvelle édition Director’s Cut de Death Stranding n’est sortie que depuis quelques jours, mais les gens trouvent déjà une multitude de nouveaux œufs de Pâques, dont certains ajoutent au carburant de cauchemar qui hantait parfois les joueurs sans méfiance dans les salles privées du jeu original.

Lorsque vous ne transportez pas de marchandises d’un point A à un point B, chaque installation majeure de Death Stranding comprend une pièce privée dans laquelle le protagoniste Sam Porter Bridges peut se reposer. Ces zones sont des détournements amusants du stress du reste du jeu, vous permettant d’observer l’excellent modèle que l’équipe de Kojima Productions a fait de l’acteur Norman Reedus, et de s’amuser généralement entre les missions. Concentrez-vous suffisamment de fois sur l’entrejambe de Sam, par exemple, et il passera de la timidité enjouée à l’assaut direct de la caméra.

Death Stranding Director’s Cut développe ces moments de manière créative. La douche, normalement un refuge pour Sam alors qu’il nettoie les détritus de son dernier coup, peut parfois accueillir une figure effrayante qui spasme et se tortille avec l’effet de serrement de tête désormais omniprésent du genre d’horreur. La créature se précipite alors sur Sam avant, comme avec des scènes tout aussi cauchemardesques dans l’original Death Stranding, qu’il se réveille.

Certaines personnes sont convaincues qu’il s’agit d’une référence à PT, le « teaser jouable » de Kojima Productions sorti en 2014 pour révéler son projet Silent Hills désormais annulé, mais je n’en suis pas si sûr. Un fan a même souligné que la silhouette sombre qui jaillit de la douche pourrait être Hideo Kojima lui-même, ajoutant à ses précédents camées dans le jeu qu’il a écrit et réalisé.

Une autre nouvelle scène de Director’s Cut implique que la porte de la salle privée s’ouvre d’elle-même, avec quelque chose de l’autre côté produisant des bruits d’un autre monde. Sam, visiblement confus, se lève pour enquêter, pour être accueilli par une scène sous-marine. Un crabe court le long du sol, mais comprenez ceci : il est à l’envers pour une raison quelconque. Pas la chose la plus étrange dans Death Stranding de loin.

Nous avons ensuite droit à une image troublante d’une baleine ou d’un grand dauphin s’approchant de Sam par derrière alors qu’il passe la tête par la porte. Juste avant que la monstrueuse créature marine ne le dévore, Sam se réveille à nouveau avec une secousse. Le mec doit absolument investir dans de la mélatonine.

Mais cela ne veut pas dire que les chambres privées de Death Stranding étaient entièrement à l’abri de la chair de poule aléatoire dans le jeu original. Des cinématiques cachées impliquaient BB (le Bridge Baby qui aide Sam à détecter les BT [the Beached Things that make traversing the world a nightmare]) se transformant en Deadman de Guillermo del Toro et parfois même s’échappant de son récipient de confinement avant – vous l’avez deviné – que Sam se réveille.

Les joueurs de Death Stranding ne sont toujours pas sûrs des étapes exactes nécessaires pour voir ces nouveaux cauchemars, mais si la version précédente du jeu est quelque chose à faire, nous sommes sûrs de les voir au moins une ou deux fois pendant que nous jouons à travers le Coupe du réalisateur. En tout cas, je vais garder mes lumières allumées pendant que je joue, juste pour être sûr.