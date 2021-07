Les œuvres d’art Bitcoin vous rendront la vie plus belle Crypto new media

Visitez l’article original*

Les œuvres d’art inspirées de Bitcoin portent une essence de beauté créée par la révolution technologique en cours.

Règle VIII : Ajoutez des illustrations Bitcoin à votre vie pour la rendre aussi belle que possible

UNE RÉIMAGINATION DE « AU-DELÀ DE L’ORDRE » PAR JORDAN PETERSON À TRAVERS L’OBJECTIF DE BITCOIN.

Préface

Cette écriture reflète la structure chronologique exacte de Beyond Order offrant une réflexion à travers une lentille Bitcoin. Ceci est le chapitre 8 sur 12. Si vous lisez le livre, il ajoute une deuxième dimension. Toutes les citations créditées à Jordan Peterson. Tous les reflets inspirés de Satoshi Nakamoto.

Nettoyer votre chambre ne suffit pas

« Faire quelque chose de beau est difficile, mais cela en vaut la peine. Si vous apprenez à rendre quelque chose dans votre vie vraiment beau – ne serait-ce qu’une chose – alors vous avez établi une relation avec la beauté… C’est une invitation au divin.

Bitcoin a inspiré l’art, y compris les mèmes, les GIF, les peintures, les sculptures, la musique, la littérature et les portefeuilles matériels décorés. Il est indéniable que l’expression artistique est profonde.

« S’il s’agit d’une véritable production artistique, elle envahira votre vie et la changera.

Bitcoin est l’original, la conception immaculée. C’est une véritable production artistique qui envahit nos vies et les change. De nombreux prétendants tentent de siphonner votre argent et votre attention. Faites attention à ce que vous autorisez dans votre vie, permettre au mauvais produit d’envahir votre vie la changera pour le pire. Les conséquences d’une mauvaise allocation de votre temps et de votre argent sont désastreuses. Le simple fait de savoir que Bitcoin existe vous apprend, que vous le choisissiez ou non. Le temps est le tableau de bord ultime, et Bitcoin est le temps. C’est la force d’une véritable production artistique.

« Une véritable œuvre d’art est une fenêtre sur le transcendant, et vous en avez besoin dans votre vie… À moins que vous ne puissiez établir une connexion avec le transcendant, vous n’aurez pas la force de l’emporter lorsque les défis de la vie deviennent intimidants. »

Le design de Bitcoin est frappant : élégant, simple, puissant. Les œuvres transcendantes parlent à quelque chose de plus profond en nous. L’art réel nous laisse sans voix parce que la façon dont il nous fait sentir nous manque les mots à transmettre pleinement pour lui rendre justice. Ces qualités le rendent intemporel. Et Bitcoin sera un sujet de conversation pour les programmeurs, les poètes, les journalistes et les artistes pour les décennies à venir. Une fois que vous pensez avoir tout compris, une série de nouveaux chemins vous emmènent plus loin. Nous commençons par répondre « qu’est-ce que Bitcoin », puis nous expliquons « comment fonctionne Bitcoin », puis nous passons à « pourquoi Bitcoin est important ».

Et plus votre connexion à cette force transcendante est profonde, plus vous aurez de chances de l’emporter lorsque la correction du marché deviendra intimidante. Les HODLers ne reculent pas devant une correction de -80% parce que notre conviction est ancrée dans la connaissance qu’il n’y a pas de meilleure alternative. Les vagues HODL de Glassnode montrent la conviction des HODLers à long terme qui établissent le nouveau plancher à chaque cycle de réduction de moitié.

Mémoire et vision

« La perception a été remplacée pour moi par une mémoire fonctionnelle et pragmatique. Cela m’a rendu plus efficace, à certains égards, mais le coût est une expérience appauvrie de la richesse du monde.

La société nous apprend à faire confiance aux données plutôt qu’à nos propres sentiments. Nous perdons donc nos instincts en vieillissant. Nous nous concentrons sur ce qui est factuel plutôt que subjectif. La vie réduit l’effort humain à des opérations rationalisées à la recherche d’une vitesse maximale et d’un coût le plus bas. Mais dans ce nivellement par le bas, on se retrouve avec une expérience appauvrie de la richesse du monde. La communauté Bitcoin partage des croyances fondamentales mais les exprime sur un éventail de facteurs de forme ajoutant de la dimension et de la richesse.

« … laissés comme nous sommes avec le pâle reflet de notre environnement que nous livrent nos perceptions matures de plus en plus restreintes. »

Les générations plus âgées sont insensibles à leurs manières, percevant souvent Bitcoin avec appréhension alors qu’en réalité, elles tiennent un sac à base de dollars qui est un pâle reflet de son ancienne gloire.

« … les musées, ces asiles de génie : on isole tout ce qui est grand, tout ce qui pourrait en principe être distribué dans le monde. Pourquoi chaque petite ville ne peut-elle pas avoir un sanctuaire consacré à une grande œuvre d’art, au lieu d’avoir chaque pièce rassemblée d’une manière impossible à quiconque de l’assimiler à la fois ? »

Chacun de nous est unique, mais la société nous considère non pas en tant qu’individus mais en tant que collection remplissant divers rôles. Plutôt que d’essayer de mettre en cage tous les talents dans un endroit centralisé, ne serait-il pas plus logique de décentraliser les talents et de permettre à chacun de briller de manière unique dans son propre espace ? Bitcoin permet aux gens de contribuer sans soucis géographiques. Les développeurs, les nœuds, les détenteurs de pièces et les mineurs opèrent tous dans le monde entier. Et chaque Bitcoiner a une perspective unique à apporter. Si l’argent est sain, cela peut nous donner à tous une chance de respirer et de nous rappeler ce que c’est que d’être uniquement humain plutôt que les rouages ​​d’une machine centralisée.

Je crois profondément que chaque pleb Bitcoin a une grande œuvre d’art en soi si seulement ils avaient le courage de prendre sur eux de laisser sortir. Votre « vous-même » n’est pas destiné à être mis en bouteille et assis dans une cabine de 9 à 5. Il n’est pas étonnant que nous nous sentions comme des sardines au bureau, chaque personne se frayant un chemin jusqu’à l’échelle souvent obligée de marcher sur les autres en disant mission. L’avenir offert par Bitcoin n’est pas clair, mais il existe des voies à suivre qui récompenseront les individus qui sont des individus. C’est quelque chose que l’ère d’Internet a montré que c’est possible. Mais la grande majorité des gens gagnent leur vie en étant des intermédiaires mécontents alors qu’en réalité nous souhaitons tous consacrer notre vie à un seul grand acte qui nous est propre et qui nourrit notre âme. Je me penche peut-être sur les clôtures, mais je pense que Bitcoin ouvre cette porte à des millions de personnes.

Le pays que vous connaissez, le pays que vous ne connaissez pas et le pays que vous ne pouvez même pas imaginer

« Les artistes sont des personnes qui se tiennent à la frontière de la transformation de l’inconnu en savoir. Ils font leur incursion volontaire dans l’inconnu, ils en prennent un morceau et le transforment en image.

Par cette définition, tous les Bitcoiners sont des artistes. Nous sommes des pionniers qui s’aventurent hardiment dans l’inconnu pour tenter de définir l’avenir. C’est pourquoi nous sommes souvent mal compris par les normes. La population en général voit des fous prendre des risques démesurés au-delà de la zone de confort de la société. Si vous êtes un Bitcoiner qui se sent incompris, vous n’êtes pas seul.

«Ce bord, où les artistes transforment toujours le chaos en ordre, peut être un endroit très rude et dangereux. En y vivant, un artiste risque constamment de sombrer pleinement dans le chaos, au lieu de le transformer.

Les non-monnayeurs craignent à juste titre Bitcoin. Il représente précisément une terre frontière rude et dangereuse. Il a été dit que lorsque les explorateurs d’autrefois atteignaient le bord de leur carte connue, le dicton commun était “voici des dragons”. Les Bitcoiners se tiennent au bord du chaos monétaire pour tenter de le transformer en quelque chose de mieux.

« C’est le rôle de l’artiste, occupant l’avant-garde… Ce sont les premiers agents civilisateurs… Les artistes ne comprennent pas très bien ce qu’ils font. Ils ne peuvent pas, s’ils font quelque chose de vraiment nouveau.

Les Bitcoiners peuvent sembler des cow-boys pour le reste du monde, mais nous nous reconnaissons comme les premiers agents civilisateurs. Nous essayons tous de réconcilier l’ancien avec le nouveau, mais nous ne comprenons pas très bien ce que nous faisons parce que c’est un territoire inexploré pour chaque être humain vivant. Personne de notre vivant n’a été témoin de la réinvention de l’argent.

« Les artistes doivent faire face à quelque chose qu’ils ne comprennent pas ou ils ne sont pas des artistes. »

Tout le monde assez audacieux pour créer sur Bitcoin est aux prises avec quelque chose que nous comprenons mais ne comprenons pas et qui demande de l’art.

«Ils sont susceptibles, lorsqu’ils sont authentiques, d’être idiosyncratiquement et particulièrement obsédés par leur intuition – possédés par elle, prêts à la poursuivre même face à l’opposition et à la probabilité écrasante de rejet, de critique et d’échec pratique et financier. Quand ils réussissent, ils rendent le monde plus compréhensible.

C’est ce qui motive les Bitcoiners en un mot.

Une pièce

“Je peux vous dire que l’art brille à travers la propagande au fil des années.”

Combien de copieurs Bitcoin sont venus et sont partis ? Beaucoup ont répliqué la base de code de Bitcoin en promettant quelque chose de mieux, mais peu ont résisté à l’épreuve du temps. Et après 12 ans, il n’y a toujours qu’un seul Bitcoin. Et le « prochain Bitcoin » sera Bitcoin.

“Nous avons besoin du nouveau, simplement pour maintenir notre position.”

Prenez du recul et considérez la situation dans son ensemble. Des groupes fragmentés en Amérique s’entre-tuent. La Chine est à pleins poumons dans notre cou. Il ne suffit pas de simplement rester en place ou de redistribuer la richesse sans. Nous devons revitaliser notre société pour maintenir notre position. Il ne suffit pas de taxer l’argent d’un groupe et de le donner à un autre. Nous avons besoin d’un nouvel état d’esprit, et Bitcoin est capable de le faire.

Pas de décoration

« … lorsque les impressionnistes ont exposé leurs peintures pour la première fois… les pièces ont été accueillies avec rire et mépris. L’idée de percevoir de cette façon… était si radicale que cela a provoqué des crises émotionnelles.

Quand vous avez quelque chose qui rend les gens follement émotifs (voir Peter Schiff, Nouriel Roubini, Steve Hanke, etc.), c’est là que vous savez que c’est une œuvre de génie. C’est en avance sur le temps des critiques. Pour reprendre les mots de Victor Hugo, “Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue”. Et le temps de Bitcoin est maintenant. La Silicon Valley a appris que les produits spéciaux provenaient d’opinions très partagées. Les idées trop agréables sont généralement trop évidentes. Les idées de génie rencontrent souvent des réponses profondément polarisantes.

« Les artistes apprennent aux gens à voir. Il est très difficile de percevoir le monde, et nous avons tellement de chance d’avoir des génies pour nous apprendre à le faire., pour nous reconnecter avec ce que nous avons perdu et pour nous éclairer sur le monde.

Nous avons perdu de l’argent solide. Perdues dans les annales de l’histoire se trouvent toutes les civilisations connues dont l’argent s’est dégradé, entraînant l’effondrement de la société. Les Américains ont une forte amnésie, il faut donc nous le rappeler. Les Bitcoiners apprennent aux gens à se souvenir de ce qui a pris des milliers d’années aux humains pour comprendre – que l’argent solide est étroitement lié à la prospérité de la société.

« La beauté te ramène à ce que tu as perdu… à jamais immunisé contre le cynisme… La beauté… redresse ta visée. La beauté vous rappelle qu’il y a de moins en moins de valeur.

La beauté est dans l’oeil de celui qui regarde. Jusqu’à l’arrivée de Bitcoin, je n’aurais jamais pensé décrire l’argent comme étant beau. Mais comment cela peut-il être autre chose que beau une fois que vous comprenez l’équilibre entre les mineurs, les opérateurs de nœuds et les développeurs ? l’élégance du design de Bitcoin ; l’harmonie que Bitcoin offre à l’humanité. Toute solution ayant la capacité de bénéficier à de multiples problèmes sociaux extrêmement complexes est une création de génie. Bitcoin nous rappelle qu’il existe des formes de valeur plus ou moins importantes. Et plus important encore, il établit la barre pour la plus grande valeur dans l’histoire de notre espèce.

Essayez d’enseigner à un non-monnayeur dans votre vie « Pourquoi Bitcoin ».

